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Luk je povrće sa drevnom istorijom, bez kojeg većina domaćih jela ne može da se zamisli ili bar ne bi imala dobro poznati šmek. Poznat i po čitavom spletu blagotvornih efekata po zdravlje, u narodu se od davnina koristi kao prirodni antibiotik, hrana bogata vitaminima koja štiti od raznih bolesti.

Uglavnom ga čuvamo u "šteku", ali ako je skladištenje neadekvatno, počeće da tera zelene izdanke. Iskusni baštovani znaju kako se to može sprečiti.

Ukoliko ste kupili veću količinu luka i odložili ga za kasnije, negde u ostavu ili podrum pored krompira, glavice bi već posle nekoliko nedelja mogle da izgube čvrstinu, a neprijatan miris opomenuće vas da nešto nije u redu. Još ako ste primetili klice, zelene izdanke, propast je neminovna. Naše bake znale su da luk i krompir ne idu zajedno, jer međusobno ubrzavaju propadanje. A za čuvanje im nisu bili potrebni skupi trikovi.

Luk Foto: Shutterstock

Najbolje je da ih odmah razdvojite i stavite na različita mesta. Krompir voli tamu i hladan, suv prostor sa dovoljno vazduha. Ventilacija je potrebna i luku, ali pronađite mu drugu poziciju. Upravo zbog protoka vazduha, povrće ne treba ostavljati u plastičnim kesama u kojima ste ga doneli iz prodavnice, jer se u njima zadržava vlaga, koja pospešuje proces kvarenja. Mrežaste vreće ili korpe su najbolje rešenje.

Drugi problem do kojeg dovode neadekvatan način skladištenja, vlaga i toplota jeste proklijavanje luka, a upravo to će se desiti ako koristite plastične kese. Iskusni vrtlari znaju kako da doskoče tom procesu, metode su bile poznate i našim bakama, pa poslušajte njihove savete.

Ako ste luk ubrali iz bašte, morate ga sušiti najmanje dve nedelje na prozračnom mestu. I kupljeni treba provetriti, naročito ako je mokar - ostavite ga da se prosuši nekoliko dana. Čuvajte ga u mrežastim vrećama koje garantuju optimalnu cirkulaciju vazduha, a mnogi koriste i stare najlon čarape, što je, tvrde, još bolja tehnika: svaku glavicu stavite u nogavicu najlonke, vežite čvor, pa dodajte sledeću glavicu i opet zavežite. Tako luk "diše", a eventualno kvarenje ostaje izolovano samo na jednom segmentu.

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Idealna temperatura je između 0 i 5°C. Luk se najbolje čuva u hladnim, tamnim i suvim prostorima poput podruma, garaže ili ostave bez grejanja. Ako glavica nije načeta, nemojte je držati u frižideru. Važno je da za skladištenje birate samo tvrde, suve glavice sa čvrstom ljuskom, bez ulegnuća i oštećenja.

Ako se pridržavate ovih metoda, luk može ostati u dobrom stanju čak šest do osam meseci, a svaka prava domaćica reći će vam da uvek treba imati rezervni u kući.

(Kurir.rs/Žena)

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