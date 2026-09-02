Da li ste probali bugarski ajvar? Dodaju ovaj sastojak u paprike, a gurmani tvrde da je fantastičan
Bugarski ajvar je specifična varijanta omiljene balkanske zimnice. U receptu za ovaj specijalitet dodaju se nešto drugačiji sastojci koji mu daju poseban šmek.
Sastojci:
paprika - 15 kom., crvena
peršun - 3 kašike sitno iseckanog
luk - 1 i po glavica, crni
paradajz pire - 2 kašičice
beli luk - 4 čena
ulje - 7 kašika
sok od limuna - 1 kašičica
so
ljuta paprika - 2 komada
šećer u prahu - pola kašičice
biber - mleveni
mladi luk - struk
Pripreme:
Paprike se očiste od semenki i ispeku se. Oljušte se i iseku na sitno. Dodajte im i luk iseckan na stino. Ljute paprike se takođe ispeku i oljušte. Stavite paprike u blender.
Dodajte istucan beli luk, paradajz pire i sok od limuna. Umutite sve dobro. Dodajte začine, so, biber i šećer u prahu.
Promešajte ponovo i dodajte ulje, dok mešate, da bi mogle paprike dobro da upiju ulje. Servirajte sa strukom mladog luka.