Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bugarski ajvar je specifična varijanta omiljene balkanske zimnice. U receptu za ovaj specijalitet dodaju se nešto drugačiji sastojci koji mu daju poseban šmek.

Sastojci:

paprika - 15 kom., crvena

peršun - 3 kašike sitno iseckanog

luk - 1 i po glavica, crni

paradajz pire - 2 kašičice

beli luk - 4 čena

ulje - 7 kašika

sok od limuna - 1 kašičica

so

ljuta paprika - 2 komada

šećer u prahu - pola kašičice

biber - mleveni

mladi luk - struk

Kako se pravi bugarski ajvar Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Pripreme:

Paprike se očiste od semenki i ispeku se. Oljušte se i iseku na sitno. Dodajte im i luk iseckan na stino. Ljute paprike se takođe ispeku i oljušte. Stavite paprike u blender.

Dodajte istucan beli luk, paradajz pire i sok od limuna. Umutite sve dobro. Dodajte začine, so, biber i šećer u prahu.

Promešajte ponovo i dodajte ulje, dok mešate, da bi mogle paprike dobro da upiju ulje. Servirajte sa strukom mladog luka.