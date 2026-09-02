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Kada se verenik Ketrin Džouns vratio sa momačke večeri, odmah je osetila da nešto nije u redu. Njegovo ledeno ponašanje bilo je potpuno drugačije od onoga na koje je navikla, ali nije ni slutila da će samo nekoliko dana kasnije otkazati venčanje – svega sedam dana pre nego što je trebalo da izgovore sudbonosno "da".

Iako slomljenog srca, 36-godišnja preduzetnica iz Liverpula donela je odluku koja je iznenadila sve – otputovala je u Italiju i održala trodnevno slavlje bez mladoženje.

Foto: kathjay89/tiktok

Ljubav od šest i po godina završila se za večerom

Ketrin i njen partner bili su zajedno više od šest godina. Delili su dom, dve mačke i planove za zajedničku budućnost. Kako kaže, prvih pet godina njihove veze bilo je predivno.

"Bili smo potpuno zaljubljeni."

Međutim, pre oko godinu i po dana njen život je postao veoma težak. Oboje su vodili sopstvene firme, radili bez predaha, a ona se suočila sa nizom problema, od investicione prevare do zaposlenih koji su izneverili njeno poverenje.

U tom periodu osećala je da nije dobila podršku koja joj je bila potrebna.

"Imala sam osećaj da sam sama. Ranije sam ja njemu pomagala kroz njegove teške periode."

Foto: kathjay89/tiktok

Verovala je da su uspeli da spasu vezu

Kada je otvoreno razgovarala sa partnerom, on je priznao da nije zadovoljan njihovom vezom. Ipak, pošto je do venčanja ostalo šest meseci, dogovorili su se da će pokušati da poprave odnos.

Čak su zajedno otputovali u Italiju kako bi obišli vilu u kojoj je trebalo da se venčaju. Degustirali su vino, vozili bicikle kroz prelepe predele i Ketrin je bila uverena da su ponovo na pravom putu.

Sve se promenilo nakon njegove momačke večeri.

"Ne znam da li se tamo nešto dogodilo, ali odjednom je postao leden prema meni."

Nekoliko dana kasnije, tokom večere, rekao joj je da ne želi da se venčaju.

Foto: kathjay89/tiktok

Umesto molbe donela je neočekivanu odluku

Priznaje da je te noći razmišljala čak i da ga moli da se predomisli.

"Ležala sam budna razmišljajući da ga preklinjem, ali onda me je pogodilo nema šanse. Neću moliti nekoga da ostane sa mnom."

Već sledećeg jutra pozvala je majku, koja je zajedno sa njom obavestila goste o raskidu, pa čak i majku bivšeg verenika.

Pošto je gotovo sve već bilo plaćeno, odustajanje joj nije delovalo kao opcija.

Bela haljina, Aperol i podrška najbližih

Umesto venčanice koju je planirala da obuče tokom ceremonije, Ketrin je odabrala belu čipkanu haljinu namenjenu za večernji deo proslave.

Sa 30 najbližih prijatelja i članova porodice otputovala je u Italiju, gde su proveli tri dana uživajući u večerama, svečanoj ceremoniji, zabavi pored bazena i Aperol špricu.

Govore koje su održale njena majka i sestra nisu pominjale propalo venčanje, već su slavile njen život, uspehe i snagu.

"Samo su želele da me podignu i učine srećnom."

Ketrin kaže da je istovremeno bila i slomljena i zahvalna što je okružena ljudima koji je vole.

"Dve stvari mogu biti istinite u isto vreme. Bila sam slomljenog srca i potpuno skrhana."

Posle proslave povela je majku na takozvani "mama-medeni mesec" duž Amalfijske obale.

Njena priča ubrzo je postala viralna zahvaljujući šaljivim TikTok snimcima. Jedan video, u kojem pleše uz natpis: "POV: Mladoženja nije stigao na venčanje", pregledan je više od 11 miliona puta.

Drugi snimak, na kojem se šminka uz čašu Aperol šprica i natpis: "Kada se spremate za venčanje, ali saksofoni postaju sve glasniji (spojler: mladoženja nije došao)", takođe je prikupio milione pregleda.

Priča je stigla i do gradonačelnika Val d'Orče, mesta gde je trebalo da bude venčanje, koji ju je pozvao da se ponovo vrati.

Danas, nakon povratka u Veliku Britaniju, Ketrin polako sastavlja život iznova.

Kaže da postoje dani kada je tuga preplavi, ali i oni kada se sa prijateljima smeje, uverena da se sve dogodilo s razlogom.

"Nekad vas pogodi kao tona cigli i ponovo plačete, a nekad se smejete do suza, znajući da je to bilo najbolje za vas i da ste izbegli metak."