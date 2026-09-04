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Paprike poput tikvica spadaju u povrće koje nudi pregršt opcija na koje možete da ih spremate na različite načine, ali nije svaka vrsta paprike najbolji izbor za svaku primenu.

Najbolja vrsta paprika za punjene paprike

Jedno od najpoznatijih jela sa paprikama jesu punjene paprike, a tada je najbolje birati babure srednje veličine, jer su mesnate, a zbog široke unutrašnjosti lako je možete očistiti i napuniti filom od pirinča, mesa i začina.

punjene paprike Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Zelene babure imaju nešto izraženiji, svežiji i blago gorkast okus, dok su crvene, žute i narandžaste slađe jer su potpuno sazrele.

Paprika za ajvar

Kada birate paprike za ajvar, najbolje je da se odlučite za jednu od sledeće tri sorte.

Crvena rok paprika (šilja), paprika Amfora i Kurovska kapija su najbolji izbor za pečenje i pripremu ajvara. Ove sorte su najbolje jer paprika nakon pečenja daje dovoljno mesa, a i ne pušta previše vode.

Ajvar Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Paprika za sataraš

Kada pravite sataraš, birajte paprike koje imaju dovoljno mesa i sadrže više soka, jer se kuvaju zajedno sa paradajzom i lukom.

Crvene paprike će dati jelu više slatkoće, a zalene će uneti svežiji i izraženiji ukus. A kad govorimo o vrstama, možete se opredeliti između babure ili šilje.

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