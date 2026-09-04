Koje paprike su najbolje za ajvar, a koje za sataraš i punjenje? Od odabira sorte mnogo zavisi kakav će ukus imati
Paprike poput tikvica spadaju u povrće koje nudi pregršt opcija na koje možete da ih spremate na različite načine, ali nije svaka vrsta paprike najbolji izbor za svaku primenu.
Najbolja vrsta paprika za punjene paprike
Jedno od najpoznatijih jela sa paprikama jesu punjene paprike, a tada je najbolje birati babure srednje veličine, jer su mesnate, a zbog široke unutrašnjosti lako je možete očistiti i napuniti filom od pirinča, mesa i začina.
Zelene babure imaju nešto izraženiji, svežiji i blago gorkast okus, dok su crvene, žute i narandžaste slađe jer su potpuno sazrele.
Paprika za ajvar
Kada birate paprike za ajvar, najbolje je da se odlučite za jednu od sledeće tri sorte.
Crvena rok paprika (šilja), paprika Amfora i Kurovska kapija su najbolji izbor za pečenje i pripremu ajvara. Ove sorte su najbolje jer paprika nakon pečenja daje dovoljno mesa, a i ne pušta previše vode.
Paprika za sataraš
Kada pravite sataraš, birajte paprike koje imaju dovoljno mesa i sadrže više soka, jer se kuvaju zajedno sa paradajzom i lukom.
Crvene paprike će dati jelu više slatkoće, a zalene će uneti svežiji i izraženiji ukus. A kad govorimo o vrstama, možete se opredeliti između babure ili šilje.
(Kurir.rs/Glossy)
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