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„Grand Theft Auto 6“ još nije stigao u prodaju, ali je već uspeo da izazove rasprave koje nemaju mnogo veze sa pucnjavama, krađom automobila i drugim sadržajima po kojima je čuveni serijal poznat. Ovoga puta u centru pažnje našla se ljubavna veza glavnih junaka, zbog koje je jedna influenserka odlučila da vereniku zabrani igranje.

Američka tiktokerka Šelbi Has, koju na društvenim mrežama prati oko milion ljudi, objavila je snimak u kojem je pozvala žene da svojim momcima, verenicima i muževima ne dozvole da igraju GTA 6.

Pogledajte u galeriji kadrove nove igre:

1/10 Vidi galeriju GTA definitivno stiže na jesen Foto: printscreen YT

Njen video prikupio je više od pet miliona pregleda i podelio korisnike društvenih mreža. Dok su je jedne žene podržale, druge nisu mogle da razumeju kako odnos između dva izmišljena lika može da predstavlja problem u stvarnoj vezi.

Zasmetala joj virtuelna romansa

Glavni junaci nove igre su Džejson Duval i Lusija Kaminos, ljubavni i kriminalni partneri čija je priča delimično inspirisana Bonijem i Klajdom. Igrač će moći da upravlja oboma, ali i da utiče na način na koji se njihov odnos razvija.

Upravo su detalji tog sistema zasmetali Šelbi.

– Nema šanse da moj verenik igra GTA 6 nakon što sam videla da u igri doslovno moraš da održavaš vezu sa devojkom, šalješ joj poruke, a ona se naljuti ako joj ne odgovoriš. Uz to moraš da je vodiš i na sastanke – rekla je Has.

Ona je zatim navela da se u igri pojavljuju nudistička zajednica i striptiz-klubovi, sadržaji koji su postojali i u ranijim nastavcima franšize.

– Ne dozvolite svom dečku, vereniku ili mužu da igra GTA 6 – zaključila je tiktokerka.

Previdela važan detalj

Ipak, romantični deo odnosa Džejsona i Lusije neće biti obavezan. Predstavnici kompanije Rokstar objasnili su da igrači mogu da razvijaju njihovu emotivnu vezu, provode vreme zajedno i odlaze na sastanke, ali da neće biti kažnjeni ukoliko odluče da taj deo igre zanemare.

Džejson i Lusija će u svakom slučaju ostati partneri u kriminalu, jer je njihova saradnja važna za glavnu priču. Koliko će njihov odnos biti romantičan zavisiće od izbora igrača, potvrdio je jedan od rukovodilaca studija Rokstar Nort.

„To je samo igra“

Snimak je pokrenuo raspravu o ljubomori, granicama u vezi i pitanju da li se ponašanje u video-igri uopšte može posmatrati kao oblik prevare.

Džejson i Lusija, glavni junaci igre GTA 6 Foto: Eibner-Pressefoto/Jonas Lohrmann / imago stock&people / Profimedia

Jedna korisnica podržala je Šelbi i napisala:

– Hvala ti što si ovo objavila. Kod mene to definitivno ne prolazi.

Druge žene smatrale su da je njena reakcija preterana.

– To je samo igra... Jesmo li zaista toliko nesigurne? – glasio je jedan od komentara.

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