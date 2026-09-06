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Kupovina klasičnih papirnih ubrusa nam je svima postala potpuno automatska navika. Čim uđemo u supermarket, pakovanje gotovo samo "uskoči" u našu korpu, i to sa punim pravom. Nezaobilazni su kada brzo moramo da obrišemo nešto što se prosulo, očistimo radnu površinu ili jednostavno osušimo ruke.

Ubrusi idu u zaborav Foto: Profimedia

Ubrusi su izuzetno praktični, uvek čisti i realno — olakšavaju nam svakodnevni život na svakom koraku. Međutim, pošto smo toliko navikli na njih, često se uhvatimo kako otkinemo ceo list za neku apsolutnu sitnicu, poput brisanja samo nekoliko kapi vode sa stola.

Baš zato, domaćinstva širom sveta uveliko uvode jedno fantastično i praktično rešenje koje ne izbacuje papirne ubruse iz upotrebe, već im pruža savršenu podršku. Reč je o višekratnim ubrusima od celuloze i pamuka, u narodu poznatijim i kao "švedske pametne krpe".

"Pametna zamena"

Ovi ubrusi na prvi pogled podsećaju na običan papir, ali čim dođu u kontakt sa vodom, pretvaraju se u neverovatno mekane i savitljive pomoćnike, baš poput prave krpe. Pošto su napravljeni od prirodne mešavine pamuka i celuloze, oni donose ogromne prednosti u svakodnevnom radu.

Pre svega, odlikuje ih izuzetno velika moć upijanja koja je daleko superiornija u odnosu na klasičan papir. Kada završe posao, samo ih iscedite i nastavite sa brisanjem bez ostavljanja ikakvih tragova. Pored toga, ovi ubrusi su izuzetno dugotrajni i otporni na cepanje, pa slobodno možete ribati kuhinjske površine bez straha da će se raspasti u rukama.

Održavanje je takođe jednostavno jer ih je nakon upotrebe dovoljno samo isprati, a mogu se prati i u mašini kako bi uvek bili čisti i spremni za novu upotrebu.

Najveći razlog zašto su ovi ubrusi postali ogroman trend jeste njihova praktičnost i ozbiljna finansijska ušteda. Samo jedno pakovanje ovih višekratnih ubrusa može da zameni čak osamnaest tradicionalnih rolni papira. To znači da više ne morate da izdvajate gomilu prostora na kuhinjskim policama ili u ostavi samo da biste skladištili kabasta pakovanja papirnih rolni. Jedno malo pakovanje pametnih ubrusa trajaće vam mesecima, dok ćete klasične papirne ubruse čuvati za specifične situacije u kojima su nezamenljivi.

(Kurir.rs/Žena)

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