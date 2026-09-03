Grejsi Songer u venčanici koju je njena majka sašila od stare posteljine od čipke

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Kada je počela da traži venčanicu, Grejsi Songer iz američke savezne države Juta znala je samo jedno – klasična haljina iz salona nije dolazila u obzir. Tetovažerka je želela model koji će odražavati njen umetnički senzibilitet, a savršen materijal pronašla je tamo gde ga najmanje očekivala: u porodičnom podrumu.

Od stare posteljine od čipke, koju je njena majka Rebeka kupila još kao tinejdžerka, nastala je unikatna venčanica sa porodičnom pričom dugom više od tri decenije.

Nije želela haljinu kakvu već imaju druge mlade

Grejsi je pre venčanja, održanog u junu 2026. godine, posetila salon venčanica, ali ne sa namerom da iz njega izađe sa izabranim modelom. Želela je da isproba različite krojeve i utvrdi šta joj najbolje pristaje.

– Celog života znam da će moja haljina biti drugačija od svega što već postoji – rekla je Grejsi.

Iako su modeli koje je probala bili lepi, nijedan nije izazvao osećaj da je pronašla pravu venčanicu. Zato je zajedno sa majkom počela da traži laganu i mekanu tkaninu od koje bi mogle same da naprave haljinu.

Tokom jedne probe zamolila je majku da donese običan čaršav kako bi proverile kako bi takav materijal izgledao. Rebeka se tada setila posteljine koja je godinama stajala spakovana u podrumu.

– Rekla je: „Čekaj... Mislim da sam se nečega setila.“ Otišla je u podrum, a kada se vratila, sve se promenilo. Donela je belu posteljinu od batenberg čipke – ispričala je Grejsi.

Majka je čipku čuvala još od 1992. godine

Rebeka je navlaku za jorgan i odgovarajuće jastučnice kupila 1992, kada je imala samo 16 godina i radila u robnoj kući. Posteljinu je sačuvala u svojoj „škrinji za miraz“, poštujući običaj prema kojem su se posebni predmeti odvajali za budući brak i porodicu.

– Mogli ste da kupite flašicu za bebu u nadi da ćete jednog dana imati dete ili, kao u ovom slučaju, lepu posteljinu u nadi da ćete se jednog dana udati. Priča iza nje bila je savršena, a tkanina još lepša – objasnila je Grejsi.

Nakon što se udala 1999. godine, Rebeka je neko vreme koristila posteljinu. Kada je taj stil izašao iz mode, nije je bacila, već ju je ponovo spakovala. Upravo ta odluka omogućila je da 34 godine nakon kupovine čipka postane venčanica njene ćerke.

Na tkanini se nalazila samo jedna mala mrlja od plavog mastila, ali Grejsi nije želela da je sakrije.

– Odmah sam je proglasila svojim „nečim plavim“ i znakom da sam pronašla haljinu – otkrila je mlada.

Poslednji šavovi završeni pet dana pre svadbe

Pretvaranje posteljine u raskošnu venčanicu nije bilo jednostavno. Rebeka je umela da šije i ranije je pravila kostime za svoju decu, ali se nikada nije upustila u izradu ovako zahtevne haljine.

Tokom tri meseca rada napravila je strukturirani gornji deo, pripijeni korset i široku suknju. Kako se pamuk lako gužva, prlja i teško zadržava željeni oblik, ispod suknje je dodala organzu, vodeći računa da ne ošteti staru čipku.

– Kada me je Grejsi pitala da joj sašijem venčanicu, veoma sam se uplašila. Imala sam osećaj da je taj projekat iznad mojih mogućnosti, ali ona je želela da joj haljinu napravim baš ja i dala mi je samopouzdanje da pokušam – priznala je Rebeka.

Majka i ćerka procenjuju da su u izradu uložile „hiljade sati“, a poslednji detalji završeni su samo pet dana pre venčanja. Grejsi je bila spremna da prihvati ručno izrađen i pomalo nesavršen izgled, ali je rezultat premašio sve što je zamišljala.

– Bila sam potpuno spremna da prihvatim taj „nesavršeno savršen“ izgled, ali mislim da je na kraju sasvim slučajno ispala potpuno savršena. U poređenju sa skupim venčanicama koje sam probala, nijedna joj nije ni blizu – poručila je.

Za Rebeku je najveća nagrada bila reakcija njene ćerke.

– Kada je haljina konačno bila gotova, osetila sam ogromno olakšanje. Grejsi je bila presrećna, a to je bilo jedino što mi je zaista bilo važno – zaključila je ona za magazin „Pipl“.

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