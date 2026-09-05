Slušaj vest

Ako želite da vaša zimnica ostane sveža cele zime, postoji jednostavan trik – preliti povrće ili sos tankim slojem ulja. Ulje stvara zaštitni poklopac koji sprečava ulazak vazduha, pa nema ni buđi ni kvarenja.

Za soseve i namaze poput ajvara ili paradajz sosa, ulje se dodaje kad se smesa malo prohladi, oko 2–3 mm.

Kod kisele zimnice i turšija, ulje ide tek na kraju, kada je povrće već odstojalo u sirćetu i soli. Marinirano ili pečeno povrće, poput paprika, patlidžana ili tikvica, takođe mora biti potpuno prekriveno uljem da bi ostalo mekano i ukusno.

sojino ulje servirano u providnoj staklenojo činijici na drvenoj dasci pored drvene kašike sa bobicama soje
Suncokretovo ulje je spas za zimnicu. Naravno, može i maslinovo Foto: Shutterstock

Najčešće se čuva: pečene paprike, ljute feferone, patlidžan, tikvice , paradajz sos, ajvar i šarena turšija.

Ulje se sipa polako, kašikom ili tankim mlazom, pazeći da ništa ne viri iznad – jer upravo taj deo najlakše ubuđa.

Najčešće se koristisuncokretovo ulje, a ko želi jaču aromu, može dodati maslinovo ili začine poput belog luka, bibera ili lovorovog lista.

Tako ulje ne samo da čuva, već i pojačava ukus zimnice .

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteŽenaDa li ste probali bugarski ajvar? Dodaju ovaj sastojak u paprike, a gurmani tvrde da je fantastičan
tegla originalnog srpskog ajvara
ŽenaTraje 1 sekund, a može da spasi zimnicu: Na ključni korak prilikom slaganja u tegle često zaboravimo!
paprika, zimnica, barena paprika
ŽenaLovačka salata je kraljica zimnice: Kažu da je bolja čak i od ajvara
paprika, zimnica, barena paprika
ŽenaŠiri se recept za ajvar iz 1915. godine: Glavni sastojak je iznenadio sve i napravio pometnju na mrežama
kuvanje ajvara

 VIDEO: Kako da vam zimnica traje i do tri godine

02:49
KAKO DA VAM ZIMNICA TRAJE I DO TRI GODINE: Sremice otkrivaju glavni sastojak (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija