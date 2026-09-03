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Samo 2,22 funte, odnosno oko 300 dinara, bilo je dovoljno da Kejti Prajs stavi tačku na svoj osmomesčni brak. Britanska rijaliti zvezda navodno je odlučila da se razvede od Lija Endruza nakon što je otkrila da njegovo bogatstvo od 50 miliona dolara postoji samo u pričama kojima ju je mesecima uveravao da je milioner.

Kejti je već kontaktirala advokata, dok je suprugu odluku saopštila porukom. Njena reakcija bila je kratka i direktna:

– Nasamarena sam i ti nisi onaj za koga se predstavljaš. Zašto si me lagao?

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/8 Vidi galeriju Kejti Prajs odlučila je da ostavi Lija Endruza nakon što je saznala da u kripto-novčaniku nema 50 miliona dolara Foto: Printscreen/Instagram/katieprice

Šifra koja je razotkrila sve

Endruz je suprugu uveravao da u svom kripto-novčaniku poseduje oko 37 miliona funti, što je približno 50 miliona dolara. Obećavao joj je i deo tog novca, a kao dokaz da ništa ne krije dao joj je podatke za pristup računu.

Umesto potvrde o milionskom bogatstvu, usledio je potpuni preokret. Finansijski stručnjak kojeg je Kejti angažovala proverio je stanje na računu i otkrio da se u njemu nalaze samo 2,22 funte.

Prema navodima britanskih medija, dodatnom proverom utvrđeno je da Endruz na tom računu nikada nije imao desetine miliona. Najveća suma zabeležena je u martu ove godine, kada se pojavilo oko 14.490 dolara, ali je novac istog dana prebačen dalje.

Foto: Printscreen/Instagram/katieprice

Za Kejti, koja je do tada verovala suprugovim obećanjima, to je navodno bio konačan dokaz da je čitava priča o bogatstvu bila izmišljena.

Brak sklopljen posle munjevite romanse

Kejti i Li venčali su se početkom 2026. godine u Dubaiju, nakon veoma kratkog poznanstva. Njihova romansa od samog početka bila je burna, a samo nekoliko meseci kasnije Endruz je završio u zatvoru Al Avir.

On se, prema pisanju britanske štampe, nalazi iza rešetaka zbog finansijskih sporova i optužbi za prevare. U međuvremenu pokušava da prikupi novac potreban za izlazak na slobodu, dok zatvorenicima navodno iz nedelje u nedelju govori da je njegovo puštanje već dogovoreno.

Foto: Printscreen/Instagram/katieprice

Kejti, koja ga nije videla nekoliko meseci, nema nameru da odlazi u Dubai niti da mu pomogne da izađe iz zatvora. Umesto toga, priprema se za razvod i pokušava da se potpuno udalji od čoveka za kojeg sada tvrdi da nije bio ono za šta se predstavljao.

Nestala i burma

Da je brak u ozbiljnoj krizi, moglo se naslutiti i tokom njenog boravka u Španiji. Kejti je samo nekoliko dana ranije još nosila venčani prsten, ali se potom na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem burme više nije bilo.

U srebrnoj haljini plesala je sa prijateljima uz pesmu Neli Furtado, dok je uz video ostavila poruku:

– Ponekad jednostavno morate da se opustite!

Društvo joj na putovanju pravi rijaliti zvezda Kloi Feri, a Kejti je fotografijama i snimcima pokazala da se, uprkos bračnom krahu, dobro zabavlja.

Kejti Prajs na odmoru nakon odluke da se razvede od Lija Endruza Foto: instagram/chloegshore1

Prijatelji joj mesecima govorili da ga ostavi

Ljudi bliski Kejti navodno su sa olakšanjem dočekali njenu odluku. Kako tvrde, mesecima su je upozoravali na Endruzove priče i pokušavali da je ubede da proveri njegovu prošlost.

Ona je, međutim, dugo ostajala uz supruga i branila ga od brojnih optužbi. Tek kada je stručnjak otvorio kripto-novčanik i pronašao gotovo prazan račun, shvatila je da od obećanih miliona nema ništa.

Ukoliko brak i zvanično bude okončan, ovo će biti četvrti razvod Kejti Prajs. Pred njom bi ipak mogla da bude komplikovana pravna borba jer supružnici navodno nisu potpisali predbračni ugovor, a venčanje je održano u Dubaiju.

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