Luk će se istopiti kao puter: Dodajte prstohvat ovoga dok ga dinstate i zaboravite na grudvice i zapršku
Dinstanje luka deluje kao najjednostavniji deo pripreme ručka, ali upravo tu često pogrešimo. Ako ga stavite na prejaku vatru, brzo će dobiti boju spolja, dok će iznutra ostati tvrd, a jak miris prženja proširiće se po celom stanu.
Prstohvat sode ubrzava omekšavanje
Trik je u umerenoj temperaturi i vrlo maloj količini sode bikarbone. Dovoljno je dodati prstohvat dok se luk lagano dinsta. Soda menja pH i pomaže da luk brže omekša i gotovo se pretvori u kremastu osnovu za jelo.
Sa količinom ipak ne treba preterivati, jer previše sode može promeniti ukus.
Luk može da zgusne jelo i bez brašna
Ako ga pustite da se dobro izdinsta, luk će se gotovo potpuno raspasti i prirodno zgusnuti sos. Zato kod gulaša, paprikaša, pasulja i različitih variva često možete da smanjite količinu klasične zaprške ili da je potpuno preskočite.
Još jedna prednost laganog dinstanja jeste što luk ne prži naglo na visokoj temperaturi, pa je i miris u kuhinji obično blaži.
Dakle, nema potrebe da stojite pored šporeta i neprestano mešate. Umerena vatra, povremeno mešanje i mali prstohvat sode mogu da naprave mnogo lepšu osnovu za ručak.
(Kurir.rs/Najžena)
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