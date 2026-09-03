Slušaj vest

Dinstanje luka deluje kao najjednostavniji deo pripreme ručka, ali upravo tu često pogrešimo. Ako ga stavite na prejaku vatru, brzo će dobiti boju spolja, dok će iznutra ostati tvrd, a jak miris prženja proširiće se po celom stanu.

Prstohvat sode ubrzava omekšavanje

Trik je u umerenoj temperaturi i vrlo maloj količini sode bikarbone. Dovoljno je dodati prstohvat dok se luk lagano dinsta. Soda menja pH i pomaže da luk brže omekša i gotovo se pretvori u kremastu osnovu za jelo.

Sa količinom ipak ne treba preterivati, jer previše sode može promeniti ukus.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Luk može da zgusne jelo i bez brašna

Ako ga pustite da se dobro izdinsta, luk će se gotovo potpuno raspasti i prirodno zgusnuti sos. Zato kod gulaša, paprikaša, pasulja i različitih variva često možete da smanjite količinu klasične zaprške ili da je potpuno preskočite.

Još jedna prednost laganog dinstanja jeste što luk ne prži naglo na visokoj temperaturi, pa je i miris u kuhinji obično blaži.

Dakle, nema potrebe da stojite pored šporeta i neprestano mešate. Umerena vatra, povremeno mešanje i mali prstohvat sode mogu da naprave mnogo lepšu osnovu za ručak.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Ručak za 5 minuta