Slušaj vest

Dovoljno je samo nekoliko kolutova da pokvare ukus celog krastavca, ali pre nego što ga bacite, možete da isprobate jednostavan trik koji se već dugo prenosi kao kuhinjski savet. Ne treba vam nikakav poseban sastojak, a čitav postupak traje manje od minut.

Zašto krastavac postaje gorak i kako da mu ublažite gorčinu?
Krastavac najpre dobro operite, a zatim odsecite mali deo sa jednog kraja. Umesto da taj komadić odmah bacite, prislonite ga na mesto na kojem ste presekli krastavac i kružnim pokretima trljajte jednu površinu o drugu.

Posle nekoliko trenutaka na mestu preseka može da se pojavi bela pena. Kada završite, isperite krastavac pod hladnom vodom, a zatim ga oljuštite i isecite kao i obično.

Krastavac, krastavci
Krastavac Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Ovaj stari kuhinjski trik mnogi koriste upravo kada žele da ublaže neprijatan gorak ukus pre nego što krastavac završi u salati.

Gorčina se često jače oseća pri krajevima i neposredno ispod kore, zbog čega može pomoći i da odstranite krajeve i nešto deblje oljuštite krastava.

Ako vam nije problem gorčina već to što krastavac pusti previše vode i pretvori salatu u "supu", postoji još jedan jednostavan trik.

Isecite ga, blago posolite i ostavite u cediljci dvadesetak minuta. So će izvući deo viška tečnosti, pa će krastavac ostati pogodniji za kremaste salate, caciki i slična jela.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustitePop kulturaTrik Džejmija Olivera za savršenu salatu od krastavaca: Gotova za 10 minuta, a može da se jede uz ribu ili meso
profimedia0147790653.jpg
ŽenaZašto su vam krastavci gorki? Baštovani otkrivaju najčešću grešku zbog koje propada ceo rod
Krastavac, krastavci
ZanimljivostiParadajz i krastavac su loša kombinacija! Nikako ih ne treba jesti zajedno, evo šta rade vašem stomaku
salata od krastavca i paradajza
ŽenaGorki krastavci usred leta su prošlost: Evo kako da im vratite sladak i hrskav ukus
krastavac, bašta

 VIDEO: Kako da krastavac ostane svež

00:15
kako da krastavac ostane svež Izvor: TikTok/sohastiktok