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Dovoljno je samo nekoliko kolutova da pokvare ukus celog krastavca, ali pre nego što ga bacite, možete da isprobate jednostavan trik koji se već dugo prenosi kao kuhinjski savet. Ne treba vam nikakav poseban sastojak, a čitav postupak traje manje od minut.

Zašto krastavac postaje gorak i kako da mu ublažite gorčinu?

Krastavac najpre dobro operite, a zatim odsecite mali deo sa jednog kraja. Umesto da taj komadić odmah bacite, prislonite ga na mesto na kojem ste presekli krastavac i kružnim pokretima trljajte jednu površinu o drugu.

Posle nekoliko trenutaka na mestu preseka može da se pojavi bela pena. Kada završite, isperite krastavac pod hladnom vodom, a zatim ga oljuštite i isecite kao i obično.

Krastavac Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Ovaj stari kuhinjski trik mnogi koriste upravo kada žele da ublaže neprijatan gorak ukus pre nego što krastavac završi u salati.

Gorčina se često jače oseća pri krajevima i neposredno ispod kore, zbog čega može pomoći i da odstranite krajeve i nešto deblje oljuštite krastava.

Ako vam nije problem gorčina već to što krastavac pusti previše vode i pretvori salatu u "supu", postoji još jedan jednostavan trik.

Isecite ga, blago posolite i ostavite u cediljci dvadesetak minuta. So će izvući deo viška tečnosti, pa će krastavac ostati pogodniji za kremaste salate, caciki i slična jela.

(Kurir.rs/Žena)

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