Kad probate ajvar od cepkane paprike više neće praviti drugi: Starinski recept za pun ukus koji će vas oduševiti
Ajvar od cepkane paprike ima sasvim drugačiju teksturu od klasičnog, samlevenog ajvara. U njemu se osećaju komadi pečene paprike, a dodatak patlidžana daje mu punoću i kremastiji ukus. Priprema zahteva vreme i strpljenje, ali rezultat je domaći ajvar koji se odlično slaže sa svežim hlebom, sirom, mesom ili zimskim predjelima.
Od navedene količine dobija se približno sedam većih tegli, u zavisnosti od mesnatosti paprika, dužine ceđenja i veličine ambalaže.
Sastojci:
- 18 kilograma crvene mesnate paprike
- 3 veća patlidžana, po želji
- 500 mililitara ulja
- 5 kašika soli
- 4 kašike šećera
- 100 mililitara vinskog sirćeta
- konzervans, po želji i prema uputstvu proizvođača
Za kuvanje patlidžana:
- 5 litara vode
- 2 kašike soli
- 2 kašike šećera
- 2 kašike alkoholnog sirćeta
Priprema:
- Paprike dobro operite, osušite i ispecite sa svih strana. Pečene paprike odmah stavite u poklopljenu posudu ili kesu kako bi se potparile i kasnije lakše oljuštile.
- Kada se dovoljno prohlade, odstranite im ljusku, peteljke i semenke. Očišćene paprike ostavite da se dobro ocede, najbolje nekoliko sati ili preko noći. Ovaj korak je važan jer će se dobro oceđene paprike brže ukuvati, a ajvar će imati bolju gustinu.
- Umesto mlevenja, paprike rukama iscepkajte na tanje trake. Upravo ti nepravilni komadi daju ovom ajvaru njegov prepoznatljiv domaći izgled i teksturu.
Kako pripremiti patlidžan
- Patlidžan nije obavezan, ali će ajvaru dati blaži i puniji ukus. Oljuštite ga i isecite na kriške.
- U veću šerpu sipajte pet litara vode, pa dodajte dve kašike soli, dve kašike šećera i dve kašike alkoholnog sirćeta. Kada voda provri, ubacite patlidžan i kuvajte ga dok ne omekša.
- Kuvani patlidžan izvadite i ostavite nekoliko minuta da se dobro ocedi. Potom ga iscepkajte ili usitnite viljuškom.
Kada je ajvar gotov?
- U široku šerpu sipajte 500 mililitara ulja, a zatim dodajte oceđene i iscepkanе paprike i pripremljen patlidžan. Kuvajte oko 40 minuta uz povremeno mešanje, vodeći računa da smesa ne zagori.
- Potom dodajte pet kašika soli, četiri kašike šećera i 100 mililitara vinskog sirćeta. Nastavite da kuvate na tihoj vatri, uz sve češće mešanje kako se ajvar bude zgušnjavao.
- Ako želite malo ujednačeniju teksturu, smesu možete svega nekoliko puta kratko proći štapnim mikserom. Nemojte je potpuno usitniti jer je suština ovog recepta upravo u komadićima cepkane paprike.
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Ukupno vreme kuvanja je približno dva sata, ali će zavisiti od količine tečnosti koju su paprike zadržale. Ajvar je gotov kada se na dnu šerpe jasno vidi trag varjače, a mala količina stavljena na tanjir ostane kompaktna i ne pušta vodu.
Pred kraj probajte ajvar i, ukoliko je potrebno, dodajte još malo soli, šećera ili sirćeta prema ukusu.
Punjenje tegli
Čiste i zagrejane tegle napunite vrućim ajvarom, ostavljajući malo prostora pri vrhu. Obrišite ivice i zatvorite ih čistim, neoštećenim poklopcima.
Samo okretanje tegli naopako nije pouzdan postupak konzervisanja. Pošto paprika i patlidžan spadaju u namirnice sa niskim sadržajem kiseline, za čuvanje na sobnoj temperaturi treba koristiti proverenu proceduru termičke obrade. Ako takvu proceduru ne primenjujete, ajvar čuvajte u frižideru i brzo potrošite ili ga zamrznite u manjim porcijama.
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