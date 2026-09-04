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Ajvar od cepkane paprike ima sasvim drugačiju teksturu od klasičnog, samlevenog ajvara. U njemu se osećaju komadi pečene paprike, a dodatak patlidžana daje mu punoću i kremastiji ukus. Priprema zahteva vreme i strpljenje, ali rezultat je domaći ajvar koji se odlično slaže sa svežim hlebom, sirom, mesom ili zimskim predjelima.

Od navedene količine dobija se približno sedam većih tegli, u zavisnosti od mesnatosti paprika, dužine ceđenja i veličine ambalaže.

Sastojci:

Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

18 kilograma crvene mesnate paprike

3 veća patlidžana, po želji

500 mililitara ulja

5 kašika soli

4 kašike šećera

100 mililitara vinskog sirćeta

konzervans, po želji i prema uputstvu proizvođača Za kuvanje patlidžana:

Foto: Shutterstock

5 litara vode

2 kašike soli

2 kašike šećera

2 kašike alkoholnog sirćeta Priprema:

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Dejan Burcer / Alamy / Profimedia

Paprike dobro operite, osušite i ispecite sa svih stra na. Pečene paprike odmah stavite u poklopljenu posud u ili kesu kako bi se potparile i kasnije lakše oljuštile.

u ili kesu kako bi se potparile i kasnije lakše oljuštile. Kada se dovoljno prohlade, odstranite im ljusku, peteljke i semenke. Očišćene paprike ostavite da se dobro ocede, najbolje nekoliko sati ili preko noći. Ovaj korak je važan jer će se dobro oceđene paprike brže ukuvati, a ajvar će imati bolju gustinu.

Umesto mlevenja, paprike rukama iscepkajte na tanje trake. Upravo ti nepravilni komadi daju ovom ajvaru njegov prepoznatljiv domaći izgled i teksturu. Kako pripremiti patlidžan

Foto: Shutterstock

Patlidžan nije obavezan, ali će ajvaru dati blaži i puniji ukus. Oljuštite ga i isecite na kriške.

U veću šerpu sipajte pet litara vode, pa dodajt e dve kašike soli, dve kašike šećera i dve kašike alkoholnog sirćeta. Kada voda provri, ubacite patlidžan i kuvajte ga dok ne omekša.

Kada voda provri, Kuvani patlidžan izvadite i ostavite nekoliko minuta da se dobro ocedi. Potom ga iscepkajte ili usitnite viljuškom. Kada je ajvar gotov?

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

U široku šerpu sipajte 500 mililitara ulja, a zatim dodajte oceđene i iscepkanе paprike i pripremljen patlidžan . Kuvajte oko 40 minuta uz povremeno mešanje, vodeći računa da smesa ne zagori.

. Kuvajte oko 40 minuta uz povremeno mešanje, vodeći računa da smesa ne zagori. Potom dodajte pet k ašika soli, četiri kašike šećera i 100 mililitara vinskog sirćeta . Nastavite da kuvate na tihoj vatri, uz sve češće mešanje kako se ajvar bude zgušnjavao.

. Nastavite da kuvate na tihoj vatri, uz sve češće mešanje kako se ajvar bude zgušnjavao. Ako želite malo ujednačeniju teksturu, smesu možete svega nekoliko puta kratko proći štapnim mikserom . Nemojte je potpuno usitniti jer je suština ovog recepta upravo u komadićima cepkane paprike.

. Nemojte je potpuno usitniti jer je suština ovog recepta upravo u komadićima cepkane paprike.

Ukupno vreme kuvanja je približno dva sata, ali će zavisiti od količine tečnosti koju su paprike zadržale. Ajvar je gotov kada se na dnu šerpe jasno vidi trag varjače, a mala količina stavljena na tanjir ostane kompaktna i ne pušta vodu.

Pred kraj probajte ajvar i, ukoliko je potrebno, dodajte još malo soli, šećera ili sirćeta prema ukusu.

Punjenje tegli

Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Čiste i zagrejane tegle napunite vrućim ajvarom, ostavljajući malo prostora pri vrhu. Obrišite ivice i zatvorite ih čistim, neoštećenim poklopcima.

Samo okretanje tegli naopako nije pouzdan postupak konzervisanja. Pošto paprika i patlidžan spadaju u namirnice sa niskim sadržajem kiseline, za čuvanje na sobnoj temperaturi treba koristiti proverenu proceduru termičke obrade. Ako takvu proceduru ne primenjujete, ajvar čuvajte u frižideru i brzo potrošite ili ga zamrznite u manjim porcijama.

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