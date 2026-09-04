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Na TikTok-u se pojavio snimak jednostavne cake za ispravljanje nakrivljenih ivica tepiha. Caka nije da ga usisivačem ispravljate dok ne dobijete željeni rezultat, niti da pokušavate da "ispeglate" na neki drugi mukotrpan način, već jednostavno treba da postavite kockice leda duž cele problematične ivice tepiha i pustite da se otope.

Kako kažu korisnici koji su već isprobali ovu zlata vrednu metodu, on je pogodan čak i za tepihe od najosetljivijih materijala, poput persijskih tepiha.

Pogledajte šta tačno treba da uradite:

Kako caka funkcioniše?

Pre svega, važno je napomenuti da vlaga opušta vlakna, te hladna voda koja nastaje topljenjem leda polako omekšava krutu ili uvijenu podlog.

Kako vlaga prodire u materijal, težina koja pritiska taj deo pomaže da se materijal osuši ravno ili da se vrati u prvobitni oblik.

Dodatno, postavljanje teškog predmeta, poput knjige ili gomile časopisa preko leda koji se topi, može da pomogne da se ugao tepiha dodatno pritisne nadole dok se vlakna vraćaju u pravilan oblik.

Postoji i nekoliko dodatnih saveta i mera opreza

Za dodatne mere opreza, pratite i sledeće smernice:

- Kod persijskih ili starinskih tepiha, savetuje se da koristite led u plastičnoj kesi, kako bi tepih pažljivo upijajao vlagu i kako biste izbegli prekomerno kvašenje.

- Ako tepih ima prirodne boje ili veoma osetljiva vlakna, prvo isprobajte postupak na malom, skrivenom delu, da biste bili sigurni da neće pustiti boju.

- Nemojte da izlažete tepih direktnoj toploti kako biste ubrzali sušenje, jer ona može da ošteti određene vrste podloge ili izazove skupljanje vlakana. Ostavite tepih da se prirodno osuši na vazduhu, dok je i dalje opterećen.

- Ako je uvijanje posledica trajno deformisane podloge ili dugotrajnog habanja, ovaj trik može da donese samo privremeno poboljšanje, ali ne mora rešiti problem trajno. Za ozbiljnija oštećenja najbolje je obratiti se stručnjaku za popravku i restauraciju tepiha.

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