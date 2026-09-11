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Miris zrelog paradajza, paprike i patlidžana mnoge vraća u vreme kada se zimnica pripremala u velikim šerpama, a police u ostavi punile jelima koja su tokom hladnih meseci samo trebalo podgrejati.

Pored ajvara, pečene paprike i kiselih salata, naše majke i bake u tegle su stavljale i sataraš. Povrće se lagano krčkalo dok ne omekša i ne oslobodi sve sokove, a zimi se služilo kao prilog, lagani obrok ili osnova za ručak.

Ovaj recept iz starog kuvara priprema se od mesnatih paprika, zrelog paradajza i patlidžana, dok se po želji može dodati i ljuta papričica.

Foto: youtube/Kuhinja za 10

Sastojci: 750 grama crnog luka

12 mesnatih babura

3 manja plava patlidžana

1 kilogram zrelog paradajza

50 grama ulja

1 ljuta papričica, po želji

so po ukusu Priprema povrća Crni luk očistite i sitno iseckajte. Paprike operite, odstranite im peteljke i semenke, pa ih isecite na duže trake. Paradajz prelijte vrelom vodom, ostavite ga nekoliko minuta, a zatim oljuštite. Isecite ga na kolutove ili manje komade. Patlidžan operite, po želji oljuštite i isecite na kockice približno iste veličine kako bi se ravnomerno skuvao. Ako je patlidžan gorak, posolite ga i ostavite dvadesetak minuta. Nakon toga ga isperite i osušite pre dodavanja u jelo.

Foto: Leon Swart / Alamy / Profimedia

Povrće krčkajte na umerenoj temperaturi

U većoj i široj šerpi zagrejte ulje. Dodajte crni luk i dinstajte ga nekoliko minuta, sve dok ne omekša i postane staklast.

Potom ubacite papriku, paradajz i patlidžan. Posolite prema ukusu, pažljivo promešajte i kuvajte na umerenoj temperaturi.

Sataraš ne treba neprekidno mešati, ali povremeno pređite varjačom preko dna šerpe kako povrće ne bi zagorelo. Nemojte odmah dodavati vodu jer će paradajz tokom kuvanja pustiti dovoljno soka.

Kada je sataraš gotov?

Jelo kuvajte sve dok povrće potpuno ne omekša, a najveći deo tečnosti ne ispari. Gotov sataraš treba da bude sočan, ali ne i vodenast.

Ako volite pikantniji ukus, pred kraj kuvanja dodajte sitno iseckanu ljutu papričicu. Ostavite sve zajedno na ringli još nekoliko minuta, a zatim probajte i, ako je potrebno, dodajte još malo soli.

Kako ga sačuvati za zimu?

Foto: Olga Volodina / Alamy / Profimedia

Vruć sataraš sipajte u čiste i zagrejane tegle, ali imajte u vidu da samo punjenje i zatvaranje nije dovoljno da bi se ovo jelo bezbedno čuvalo na sobnoj temperaturi.

Paradajz, paprika, patlidžan i crni luk ne daju pouzdano kiselu mešavinu, pa ni dodavanje konzervansa ne može da zameni odgovarajući postupak termičke obrade. Za držanje u ostavi potrebno je primeniti stručno proverenu proceduru konzervisanja.

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