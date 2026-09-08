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Postoji li kineska tehnika pranja kose? Da. I premda to možda zvuči neobično jer većina nas verovatno smatra da je dovoljno naneti šampon, isprati ga, staviti regenerator i ponovo isprati kosu, način na koji čistimo teme takođe može uticati na izgled naše kose.

Pritom je odnos kineske kulture prema kosi posebno zanimljiv. Vekovima se kosa smatrala svetom i svojevrsnim porodičnim nasleđem, zbog čega se njeno oštećivanje moglo tumačiti kao uvreda precima. Osim toga, kosa se povezuje i sa srećom, zbog čega u kineskoj novogodišnjoj tradiciji postoji običaj da se tokom Nove godine ne pere kako bi se izbeglo njeno „ispiranje“. U tom kontekstu ne čudi što su neke kineske prakse nege kose privukle našu pažnju.

Foto: amanaimages, amana images inc. / Alamy / Profimedia

Među njima se posebno ističe kinesko pranje kose (eng. ,,Chinese Head Spa"), tehnika zabeležena u kineskim salonima lepote zbog koje preispitujemo korake koje svi uzimamo zdravo za gotovo kada peremo kosu.

Ova metoda kombinuje akupresurnu masažu, biljne preparate i parno kupatilo ili vodeni slap kako bi podstakla cirkulaciju i opuštanje, dok je istovremeno usmerena na čišćenje i hidrataciju kose i temena.

Rezultat? Reč je o drugačijem ritualu pranja kose od onoga na koji smo navikli, čiji je cilj da kosa izgleda primetno zdravije, duže i sjajnije, kao i da bude mekana na dodir. Zato vam donosimo način na koji ovu tehniku možete uključiti u svoju rutinu u šest jednostavnih koraka.

Kineska tehnika pranja kose u 6 koraka za mekšu, dužu i sjajniju kosu

1. Suvo četkanje kose

Priprema pre pranja jednako je važna kao i samo pranje kose. Kineska tehnika preporučuje nežno četkanje suvog temena četkom sa mekanim vlaknima kako bi se uklonio deo nečistoća nakupljenih tokom dana, poput izumrlih ćelija kože, peruti i ostataka proizvoda za kosu. Osim toga, četkanje pomaže da se kosa raščešlja pre nego što je pokvasimo, kada je podložnija lomljenju, a može doprineti i raspoređivanju prirodnih ulja od korena prema vrhovima.

Ključno je da budete nežni i da ne pritiskate previše kako ne biste povredili teme.

2. Nanesite mlaku vodu

Iako se drugi korak čini očiglednim, ključ je u detaljima: kosu pokvasite mlakom vodom i pritom vodite računa o tome da koren bude potpuno natopljen. Važno je obratiti pažnju na temperaturu vode i, premda mnogi misle da je hladna voda najbolji izbor, preporučuje se prijatno mlaka temperatura.

Mlaka voda pomaže u uklanjanju viška masnoće i olakšava čišćenje temena, dok izbegavanje previsokih temperatura pomaže u sprečavanju isušivanja i iritacije.

3. Šampon nanesite samo na koren, dvaput, uz masažu

Jedan od ključnih koraka ove tehnike jeste nanošenje šampona, koji treba koncentrisati na koren i teme. Na taj način postiže se dubinsko čišćenje bez nepotrebnog isušivanja vrhova, koji se mogu očistiti preostalom penom. Prilikom pranja kose potrebno je jagodicama prstiju masirati teme kružnim pokretima, pritom izbegavajući grebanje noktima. Osim što pranje kose pretvara u trenutak potpunog opuštanja, masaža podstiče cirkulaciju u temenu, a time i rast kose.

Ovaj korak ponovite dvaput: prvo pranje pomoći će u uklanjanju viška masnoće i ostataka proizvoda za kosu, dok će drugo omogućiti temeljnije čišćenje. Na kraju ne zaboravite da kosu isperete mlakom vodom.

Kosu ispirajte mlakom ili hladnom vodom Foto: Blue Jean Images, Blue Jean Images / Alamy / Profimedia

4. Kineski biljni tretman na korenu

Iako stručnjaci već dugo preporučuju nanošenje regeneratora od sredine dužine prema vrhovima, postoje tonici i tretmani posebno namenjeni temenu. Tradicionalna kineska medicina posebno ceni sastojke poput ginsenga, biljke He Shou Wu i đumbira, koji se koriste u različitim preparatima, od ulja do regeneratora, za negu kose, a povezuju se sa blagotvornim dejstvima poput podsticanja rasta kose, odlaganja pojave sedih vlasi, sprečavanja opadanja i jačanja kose.

Kako biste maksimalno iskoristili njihova svojstva, nanesite proizvod direktno na koren i nežno masirajte dva do tri minuta. Nakon toga ostavite ga da deluje onoliko dugo koliko je navedeno na pakovanju proizvoda.

5. Parno kupatilo ili vodeni slap

Kako bi hranljivi sastojci pravilno prodrli u teme, pranje kose nećemo završiti na uobičajen način. Umesto toga, kosu ćemo nekoliko minuta izložiti pari ili azijskom vodenom slapu, poznatom i kao vodeni halo. Toplota i vlaga otvoriće folikule i omogućiti maksimalnu apsorpciju, pomoći će da se dlaka omekša i doprineti njenoj elastičnosti.

Važno je voditi računa i o vremenu izlaganja i o temperaturi: para nikada ne sme biti previše vruća niti izazivati nelagodu. Na kraju možete naneti i masku koja će zaštititi vrhove, naročito ako imate suvu ili oštećenu kosu.

6. Završite ispiranjem hladnom vodom

Za kraj isperite kosu svežom ili hladnom vodom, pod uslovom da vam je temperatura prijatna i podnošljiva, kako biste uklonili poslednje ostatke proizvoda. Time ćete zatvoriti kutikulu dlake, pružiti kosi neverovatan sjaj jer se njen spoljašnji sloj zaglađuje i sprečiti pojavu frizza smanjenjem prodora vlage iz okruženja, prenosi Vogue.

(Kurir.rs/Najžena)

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