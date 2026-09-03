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Mnogo je domaćica koje ovog leta spremaju slatko od smokvica, ali je zasigurno mali broj onih koje od ovog voća pripremaju i pekmez.

Tvrde da je poseban, zdrav i da šećer nije uopšte potreban, jer je smokva sama po sebi dovoljno slatka.

"Svake godine pripremamo i pekmez od smokvi iz dva razloga. Domaća štrudla najukusnija je sa ovim pekmezom, a i naša unuka što nas je posebno iznenadilo najviše voli pekmez i džem od smokve“, napominje Vranjanka Natalija.

Smokve Foto: Tatjana Stamenković

Ona kaže da je priprema pekmeza od smokve toliko jednostavna i da je potreban samo jedan dodatak, a to je cimet.

"Smokvu očistimo sasvim malo samo kod drške, operemo isečemo na kolutove, stavimo u pleh i gurnemo u rernu. Dodamo malo vode i krčkamo. To je sve. Kad omekša smokva, dobijenu smesu suprug „izmiksa“ručnim mikserom, a onda dodamo cimet po ukusu, i vratimo u rernu da se pekmez ukuva. Napunimo tegle i otvorene ih vratimo u rernu na 120 stepeni da se završi pasterizacija kako bi pekmez bio spreman za zimu“, objašnjava Natilija.

Pekmez od smokava Foto: Tatjana Stamenković

Ova Vranjanka otkriva da je spremila pekmez od šljiva, sada i od smokve, a u planu je i priprema pekmeza od vinogradarskih breskvi.

"Da deca i unuci biraju zimi koji će pekmez za užinu, ali i za palačinke i štrudlu“, ističe na kraju sagovornica Kurira.





(Kurir.rs/Tatjana Stamenković)

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