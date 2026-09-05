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Sigurno vam se bar jednom dogodilo da otvorite omiljeni džem ili marmeladu i na površini zateknete tanki sloj bele ili zelene buđi. Većina ljudi u toj situaciji uradi ono što su nas učile bake - kašikom skine površinski sloj, baci ga, a ostatak iz tegle nastavi normalno da jede.

Međutim, stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da ova navika može biti izuzetno opasna po zdravlje, a ključni odgovor da li je proizvod spasiv često leži u informacijama sa deklaracije i sastavu samog namaza.

Zašto je skidanje površinskog sloja opasna zabluda

Ono što vidimo na površini tegle samo je vizuelni deo buđi, odnosno njene spore. Ispod te vidljive mrene razvija se nevidljiva mreža mikroskopskih vlakana koja se širi duboko kroz ceo sadržaj tegle.

Kada se na hrani pojavi buđ, ona počinje da luči mikotoksine - otrovne hemijske supstance koje su nevidljive oku, nemaju miris i ne menjaju ukus hrane. S obzirom na to da džemovi, marmelade i konfiture imaju mekanu i vlažnu strukturu, ovi otrovi izuzetno lako i brzo prodiru sve do samog dna tegle, čak i ako ostatak džema deluje potpuno sveže i nepromenjeno.

Skinuti samo gornji sloj buđi može biti opasno po zdravlje, tvrde stručnjaci Foto: Shutterstock

Šta etiketa otkriva i kakva je uloga šećera

Pri proceni rizika, ključnu ulogu igra koncentracija šećera, a upravo je to podatak koji morate proveriti na etiketi:

Tradicionalni džemovi (visok procenat šećera): Proizvodi koji sadrže više od 60 procenata šećera prirodno su otporniji na mikrobiološko kvarenje. Šećer deluje kao konzervans jer vezuje slobodnu vodu, čime značajno usporava širenje gljivica i prodiranje toksina u dublje slojeve.

Fit i dijetetski džemovi (nizak procenat šećera): Sve popularniji namazi sa smanjenim udelom šećera, bez dodatog šećera ili sa veštačkim zaslađivačima, sadrže znatno veći procenat vode. U ovakvim proizvodima mikotoksini se šire munjevitom brzinom. Ukoliko se na ovakvoj tegli pojavi i najmanja tačkica buđi, proizvod je u potpunosti kontaminiran i mora odmah završiti u kanti.

Skrivene opasnosti po zdravlje: Patulin i otpornost na toplotu

Najčešći i najopasniji mikotoksin koji se razvija na prerađevinama od voća jeste patulin. Unos patulina u organizam može izazvati ozbiljne mučnine, povraćanje i gastrointestinalne smetnje, dok dugotrajno izlaganje ovom otrovu može oštetiti jetru, bubrege i oslabiti imuni sistem.

Zabluda je i da se pokvareni džem može "spasiti" ponovnim kuvanjem ili sterilizacijom. Mikotoksini su izuzetno termostabilni - to znači da ih visoke temperature tokom kuvanja ne mogu uništiti.

Zimnica Foto: Shutterstock

Zlatna pravila za čuvanje zimnice

Da biste sprečili pojavu buđi i sačuvali zdravlje porodice, pridržavajte se ovih preporuka:

- Otvorenu teglu džema uvek čuvajte isključivo u frižideru, a ne u špajzu ili na sobnoj temperaturi.

- Za zahvatanje namaza uvek koristite potpuno čist i suv pribor - unošenje mrvica hleba ili kapljica vode ubrzava nastanak gljivica.

- Kupujte manja pakovanja koja možete potrošiti u roku od nekoliko dana nakon otvaranja.

Bezbednost hrane uvek mora biti na prvom mestu. Ušteda na jednoj tegli načetog džema ne vredi rizika od trovanja i dugoročnih zdravstvenih komplikacija - pri prvoj pojavi buđi, najsigurniji potez je bacanje cele tegle.

(Kurir.rs/Žena)

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