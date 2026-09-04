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Mišel Mezin nije mogla ni da pretpostavi kakvo je iznenađenje čeka kada je, svega nekoliko nedelja nakon gubitka trudnoće,ponovo ugledala pozitivan test. Još manje je očekivala ono što će joj lekar ubrzo saopštiti – da ovog puta ne čeka jednu bebu, već trojke.

Vest je bila toliko neočekivana da joj je trebalo vremena da je i sama prihvati, ali trenutak kada ju je saopštila porodici pretvorio se u jedan od onih snimaka koji društvene mreže obožavaju. Video je pogledan više od 31 milion puta, a glavna zvezda, sasvim neočekivano, postao je Mišelin otac.

Na snimku Mišel u ruci drži fotografiju sa ultrazvuka i crveni balon u obliku srca. Prilazi ocu, grli ga i, jedva zadržavajući suze, saopštava ono zbog čega će se nekoliko trenutaka kasnije svi smejati.

Foto: instagram/dr.michellemezin.dpt

Trudna sam... sa tri bebe. Imaću troje.

Dok članovi porodice donose još dva crvena balona, njen otac pokušava da shvati šta je upravo čuo.

- Molim? Tri bebe? Bože... pa ona ne može sve ovo sama! - izgovorio je zabrinuto.

A onda je, potpuno zbunjen, postavio pitanje koje je postalo jedan od najupečatljivijih delova snimka:

Čekaj, kako uopšte možeš da dobiješ trojke?

Mišel se kasnije našalila da je njen otac u tom trenutku jednostavno „zablokirao“. Njegov izraz lica, kaže, podsetio ju je na priču koju u porodici slušaju decenijama, još iz vremena kada je on saznao da njegova supruga ne čeka jednu, već dve bebe.

Mišel, naime, ima sestru bliznakinju, pa višestruke trudnoće ovoj porodici nisu potpuna nepoznanica. Upravo zbog tog iskustva njen otac je godinama imao istu šalu. Kad god bi neka od njegovih ćerki zatrudnela, govorio bi joj da zamoli lekara da dobro proveri ultrazvuk i vidi „da se unutra možda ne krije još jedna beba“.

Foto: instagram/dr.michellemezin.dpt

Ta šala potiče iz trudnoće njegove supruge. Kada su roditelji saznali da očekuju bliznakinje, on je, prema Mišelinim rečima, gotovo uspaničeno pitao lekara da slučajno ne postoji i treća beba.

Mnogo godina kasnije upravo se njegovoj ćerki dogodilo ono čega se tada šalio da se pribojava.

Kada je prvi talas neverice prošao, budući deda je pronašao još jednostavniji način da opiše kako se oseća.

- Treba mi piće! - rekao je, a zatim zagrlio ćerku.

Ni tu nije prestao sa šalama.

Bože... izgleda da sam se previše jako molio - dodao je, a potom pokušao da smiri okupljene rečima: - Mislim da svi moramo malo da se opustimo.

Mišel mu je kroz suze odgovorila da ona verovatno neće uspeti.

Upravo je ta potpuno spontana smena emocija osvojila ljude koji su pogledali snimak. Na njegovom licu u nekoliko sekundi vide se šok, strah, briga za ćerku, zbunjenost, a zatim i prepoznatljiv porodični humor.

„Reakcija mog tate mi je omiljena kada ponovo gledam snimak, jer se na njegovom licu vidi baš svaka emocija. Kao da se na trenutak vratio u vreme kada su mu rekli da dobija bliznakinje“, napisala je Mišel.

Trojke su stigle nakon bolnog gubitka

Foto: instagram/dr.michellemezin.dpt

Iza zabavnog porodičnog videa, međutim, nalazi se mnogo teža priča zbog koje Mišel trudnoću sa trojkama doživljava kao posebno čudo.

Ona i suprug Stiven već imaju sina Kola, ali su želeli još jedno dete. Pokušavali su najmanje sedam meseci, sve dok u aprilu konačno nisu saznali da Mišel ponovo čeka bebu.

Radost se, međutim, vrlo brzo pretvorila u bol. Na prvom pregledu saopšteno im je da je trudnoća izgubljena.

„Bili smo slomljeni jer smo zaista želeli još jednu bebu“, ispričala je kasnije.

Lekar im je tada objasnio da postoji mogućnost da Mišel relativno brzo ponovo ostane trudna, ali su ona i Stiven odlučili da naprave pauzu. Posle gubitka nisu želeli da se odmah vrate planiranju nove trudnoće niti da prolaze kroz još jedan period neizvesnosti.

Samo pet nedelja kasnije Mišel je počela da oseća mučninu.

Napravila je nekoliko kućnih testova i svaki je pokazao isti rezultat – bila je trudna. Ipak, ni ona ni suprug u početku nisu poverovali da je u pitanju nova trudnoća.

Foto: instagram/dr.michellemezin.dpt

„Oboje smo mislili da su u pitanju hormoni koji su ostali nakon pobačaja“, objasnila je.

Analiza krvi pokazala je da nije tako. Vrednosti hormona bile su veoma visoke, a kada je stiglo vreme za ultrazvuk, Mišel je na pregled otišla sa sestrom bliznakinjom jer Stiven tog dana nije mogao da joj se pridruži.

Tamo je saznala da je pred njom potpuno drugačija trudnoća od one koju je zamišljala.

Lekar je video tri bebe.

Sve se dogodilo samo nekoliko nedelja nakon prethodnog gubitka, pa Mišel svoje trojke naziva „duginim bebama“, nazivom koji roditelji često koriste za decu koja dođu nakon izgubljene trudnoće.

„Ako ovo nije čudo, ne znam šta jeste“, poručila je.

A njen otac, koji je na prvu vest o trojkama delovao kao da mu je potrebno nekoliko minuta da uopšte shvati šta se događa, danas se, kaže Mišel, raduje više nego iko.

„Bilo je tu straha, ljubavi, brige, zbunjenosti i njegovog tipičnog humora. Otkako smo mu rekli, ne može da sakrije koliko se raduje ovim bebama. Svaki put kada ga vidim, uzbuđen je zbog naša tri mala čuda. Njihov deda će ih obožavati“, napisala je.

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