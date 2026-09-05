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Sigurno vam se bar jednom desilo da uložite trud u pripremu domaće testenine ili sočnog sosa, a da krajnji rezultat bude razočaravajuće kiseo. Prva pomisao većine nas u tom trenutku jeste da posegnemo za kašičicom šećera kako bismo neutralisale kiselost, ali čuveni svetski šefovi, poput Ferana Adrije i Samante Valjeho-Nagera, savetuju da tu naviku odmah ostavimo po strani.

Tajna kuvara za savršen sos od paradajza ne leži u veštačkom zaslađivanju, već u jednostavnom, ali pažljivo pripremljenom sosu od belog luka, crnog luka i maslinovog ulja, praćenom strpljivim, sporim kuvanjem.

Za pripremu sosa od oko 300 grama paradajza, vrhunski kuvari predlažu da upotrebite deset kašika ekstra devičanskog maslinovog ulja, tri čena belog luka i jednu sitno seckanu glavicu crnog luka.

Magija počinje tako što ćete ulje zagrejati u velikom tiganju na tihoj vatri, a zatim polako dinstati crni i beli luk. Ključno je da ove sastojke držite na vatri sve dok potpuno ne omekšaju i blago se karamelizuju, jer upravo taj spori proces dinstanja oslobađa njihovu prirodnu slatkoću i daje jelu neverovatnu dubinu ukusa bez potrebe za dodavanjem šećera.

Belo vino kao pomoć

Dodajte malo belog vina u sos Foto: Shebeko, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Ukoliko želite da svom sosu date posebnu notu i prefinjenost, možete primeniti i trik šefice Samante Valjeho-Nagera, koja predlaže da u dinstano povrće, pre nego što dodate paradajz, sipate 50 mililitara belog vina. Pustite da alkohol potpuno ispari, pa tek onda dodajte paradajz. U zavisnosti od teksture koju želite da postignete, u tiganj možete staviti pasirani prirodni paradajz, rendani ili jednostavno oguljen i sitno iseckan zreo paradajz.

Sada nastupa trenutak kada je strpljenje vaš najbolji saveznik u kuhinji. Da bi višak vode polako ispario, a svi ukusi se savršeno koncentrisali, sos treba da se krčka na tihoj vatri između 50 i 60 minuta, uz povremeno mešanje. Krajnji rezultat koji tražimo jeste gust, sjajan sos u kojem je kiselost paradajza potpuno ublažena bogatim ukusima razvijenim tokom dinstanja.

Dugo krčkajte sos Foto: Ekaterina Fedotova / Panthermedia / Profimedia

Nikada ne solite na početku!

Jedno od najvažnijih pravila koje deli šef Feran Adrija jeste da sos nikada ne solite na samom početku kuvanja. Soljenje ostavite za sam kraj, kada se sos već redukuje i zgusne, jer ćete tako imati potpunu kontrolu nad slanošću i sprečiti da jelo postane previše intenzivno nakon kuvanja.

Na kraju, teksturu prilagodite svom ukusu: ako volite elegantan i svilenkast sos, nakon kuvanja ga jednostavno izblendirajte. S druge strane, ako vam je draži onaj rustični izgled sa komadićima, dovoljno je da tokom kuvanja samo malo izgnječite paradajz viljuškom. Uz ove jednostavne i zdrave savete vrhunskih stručnjaka, dobićete savršen paradajz sos bez ijednog grama šećera.

(Kurir.rs/Žena)

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