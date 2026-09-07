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Kada krene sezona pripreme zimnice, većina prvo pomisli na klasičan crveni ajvar, ali poslednjih godina sve više pažnje privlači njegova svetlija i nešto blaža varijanta. Beli ajvar, poznat i kao malidžano, pravi se od pečene zelene paprike i patlidžana, a upravo spoj ova dva povrća daje mu kremastu teksturu i karakterističan ukus.

Za razliku od tradicionalnog ajvara, koji duguje boju crvenoj paprici, za malidžano se koriste mesnate zelene paprike, najčešće šilje, dok patlidžan namazu daje punoću i mekoću. Posebnu aromu donosi senf, pa je ukus istovremeno blag, pikantan i dovoljno izražen da se ovaj namaz odlično slaže sa mesom, sirevima, domaćim hlebom ili jednostavno kao dodatak doručku.

paprike u bašti
Paprike Foto: Владимир Щербак / Alamy / Profimedia

Ako ove jeseni želite da u ostavu stavite nešto drugačije od klasičnog ajvara, ovaj recept vredi sačuvati.

Sastojci:

  • 4 kg mesnatih zelenih paprika
  • 5 kg patlidžana
  • 1 l ulja
  • 1,5 dl sirćeta
  • 150 g senfa
  • 200 g šećera
  • 100 g soli

Priprema:

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Foto: Printscreen/RTS

  1. Paprike i patlidžan najpre dobro operite i osušite, a zatim ih ispecite na roštilju ili u rerni. Pečeno povrće prebacite u posudu, poklopite i ostavite da se malo prohladi. Na taj način će se kasnije lakše oljuštiti.
  2. Paprike očistite od kožice, peteljki i semenki, pa ih stavite u cediljku i ostavite da se što bolje ocede. Patlidžan takođe oljuštite, a zatim zajedno sa paprikama sameljite na mašini za meso.
  3. U veću šerpu sipajte ulje i zagrejte ga, pa dodajte samlevenu smesu od paprike i patlidžana. Kuvajte na umerenoj temperaturi, uz često mešanje kako namaz ne bi zagoreo.
  4. Posle približno sat vremena, kada masa počne da se zgušnjava, dodajte šećer, sirće, senf i so. Nastavite sa kuvanjem dok ne dobijete gustu i ujednačenu teksturu.
  5. Najjednostavniji znak da je malidžano gotov jeste kada povučete varjaču po dnu šerpe i trag ostane vidljiv nekoliko trenutaka.
  6. Vruć namaz sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane tegle, odmah zatvorite metalnim poklopcima, a zatim ih umotajte u ćebe i ostavite da se postepeno ohlade.

Kada se potpuno ohlade, tegle čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

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