Recept za beli ajvar koji svi traže: Malidžano osvaja ukusom domaćice širom Srbije
- Beli ajvar, odnosno malidžano, pravi se od pečene zelene paprike i patlidžana, uz dodatak senfa koji mu daje poseban ukus.
- U receptu se koriste i ulje, sirće, šećer i so, a smesa se kuva dok ne postane gusta i ujednačena.
- Vruć namaz se sipa u sterilisane tegle, zatvara i ostavlja da se polako ohladi pre čuvanja na hladnom i tamnom mestu.
Kada krene sezona pripreme zimnice, većina prvo pomisli na klasičan crveni ajvar, ali poslednjih godina sve više pažnje privlači njegova svetlija i nešto blaža varijanta. Beli ajvar, poznat i kao malidžano, pravi se od pečene zelene paprike i patlidžana, a upravo spoj ova dva povrća daje mu kremastu teksturu i karakterističan ukus.
Za razliku od tradicionalnog ajvara, koji duguje boju crvenoj paprici, za malidžano se koriste mesnate zelene paprike, najčešće šilje, dok patlidžan namazu daje punoću i mekoću. Posebnu aromu donosi senf, pa je ukus istovremeno blag, pikantan i dovoljno izražen da se ovaj namaz odlično slaže sa mesom, sirevima, domaćim hlebom ili jednostavno kao dodatak doručku.
Ako ove jeseni želite da u ostavu stavite nešto drugačije od klasičnog ajvara, ovaj recept vredi sačuvati.
Sastojci:
- 4 kg mesnatih zelenih paprika
- 5 kg patlidžana
- 1 l ulja
- 1,5 dl sirćeta
- 150 g senfa
- 200 g šećera
- 100 g soli
Priprema:
- Paprike i patlidžan najpre dobro operite i osušite, a zatim ih ispecite na roštilju ili u rerni. Pečeno povrće prebacite u posudu, poklopite i ostavite da se malo prohladi. Na taj način će se kasnije lakše oljuštiti.
- Paprike očistite od kožice, peteljki i semenki, pa ih stavite u cediljku i ostavite da se što bolje ocede. Patlidžan takođe oljuštite, a zatim zajedno sa paprikama sameljite na mašini za meso.
- U veću šerpu sipajte ulje i zagrejte ga, pa dodajte samlevenu smesu od paprike i patlidžana. Kuvajte na umerenoj temperaturi, uz često mešanje kako namaz ne bi zagoreo.
- Posle približno sat vremena, kada masa počne da se zgušnjava, dodajte šećer, sirće, senf i so. Nastavite sa kuvanjem dok ne dobijete gustu i ujednačenu teksturu.
- Najjednostavniji znak da je malidžano gotov jeste kada povučete varjaču po dnu šerpe i trag ostane vidljiv nekoliko trenutaka.
- Vruć namaz sipajte u prethodno sterilisane i zagrejane tegle, odmah zatvorite metalnim poklopcima, a zatim ih umotajte u ćebe i ostavite da se postepeno ohlade.
Kada se potpuno ohlade, tegle čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
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