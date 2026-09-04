Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak?

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Sezona pripreme zimnice tek je pred nama, a mnogi ne mogu da zamisle jesenju i zimsku trpezu bez kiselog kupusa. Da bi vam kiseli kupus bio što bolji važno je i da izaberete odgovarajuću sortu.

Nije svaka sorta dobra za kišeljenje

Ali kada govorimo o biranju kupusa za kišeljenje treba znati da nisu sve jednako dobre. Za kišeljenje se obično preporučuje kupus ovalnih, čvrstih glavica, ali manjih svetlozelenih listova. Takođe je dobar i onaj sa pljosnatim glavicama, zbijenih, tamnih listova, ljutkastog ukusa, koji je odličan za sarmu.

Birajte manje glavice

Ono što je važno jeste da treba birati manje glavice i one koje imaju čvrsto priljubljene listove toliko da ipak voda i so mogu da dopru do sredine glavice, jer ako ne dopre do sredine glavice, može se desiti da počne da trune. Posebnu pažnju treba posvetiti uslovima za čuvanje kiselog kupusa.

Šaka ječma u buretu kupusa ukiseliće ga brže Foto: Shutterstock

Temperatura prostorije mora da bude odgovarajuća

Kaca ili bure sa kupusom se drži u prostoru gde je temperatura vazduha ujednačena tokom zime (najbolje podrum). Bure treba da bude čisto. Kupus se najpre očisti od spoljašnjih listova, zareže koren, pa stavlja u bure tako da koren bude dole kako je kupus rastao.

Zatim se nalije hladnom vodom i na kraju u vodi rastvori 3 kg soli na 100 kg kupusa i prelije. Preko kupusa se potom stavlja kamen i bure se zatvara i ostavlja da se kupus kiseli.

Kiseli kupus je veoma hranljiv

Osim što je niskokaloričan (oko 30 kalorija po šoljici), ovo su i značajne hranjive materije i mikrohranjivi sastojci kiselog kupusa, prema dijetetičarki Megi Mun: vitamin C, vitamin K, vitamin B6, vlakna, gvožđe, bakar, mangan, folat, kalijum.

"Nudi i dobrobiti koje se možda neće pojaviti na nutritivnoj nalepnici, poput probiotika, flavonoida koji štite od oksidacijskih oštećenja i antimikrobnih spojeva", dodaje Mun.

Kiseli kupus Foto: Shutterstock

Odličan je za creva

Budući da je fermentisana namirnica, kiseli kupus prirodno sadrži probiotike i prebiotička vlakna.

"Pokazalo se da probiotici deluju delotvorno u upravljanju gastrointestinalnim simptomima kao što su zatvor, proliv povezan sa upotrebom antibiotika i infekcija te sindrom iritabilnog creva (SIC)", kaže nutricionistkinja Adrian Ngai.

Jača imunitet

Budući da otprilike 70 do 80 posto imunološkog sistema živi u crevima, ta su dva sistema neraskidivo povezana. Što znači, "bilo koja hrana koja podržava zdrava creva podržava i zdrav imunitet", kaže nuticionistkinja Ebi Kenon.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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