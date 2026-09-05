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Ako volite zimnicu koja se priprema jednostavnije od ajvara, a ipak ima bogat i pun ukus, paprika u senfu je recept koji vredi sačuvati. Crvena mesnata paprika kratko se kuva u aromatičnoj mešavini sirćeta, šećera, soli, lovora i bibera, a zatim se sjedinjuje sa senfom i uljem.

Rezultat je kremasta i blago pikantna zimnica koja može da se služi kao salata, prilog uz pečeno meso ili dodatak sendvičima i hladnim platama. Posebna prednost ovog recepta je što ne zahteva višesatno prženje ni komplikovanu pripremu.

Sastojci:

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Foto: Kurir/T.M.

  • 3 kg crvene mesnate paprike
  • 250 ml vode
  • 250 ml alkoholnog sirćeta od 9 odsto
  • 2 kašike šećera
  • 2 kašičice soli
  • 2 lista lovora
  • 10 do 15 zrna bibera
  • 250 g senfa
  • 125 ml ulja

Priprema:

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Foto: Profimedia

  1. Paprike dobro operite, odstranite peteljke i semenke, pa ih isecite na tanje trake.
  2. U veću šerpu sipajte vodu i sirće, a zatim dodajte šećer, so, lovorov list i biber. Stavite na ringlu i sačekajte da tečnost provri.
  3. U ključalu marinadu dodajte polovinu pripremljene paprike i kuvajte oko deset minuta, uz povremeno mešanje. Paprika treba da omekša, ali da ne izgubi potpuno strukturu.
  4. Kada je gotova, izvadite je rešetkastom kašikom, dobro procedite i ostavite da se potpuno ohladi. U istu tečnost zatim dodajte preostalu polovinu paprike i ponovite postupak.
  5. Dok se paprika hladi, u većoj posudi pomešajte senf i ulje. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu, pa dodajte potpuno ohlađenu papriku.
  6. Sve pažljivo sjedinite kako bi svaki komad paprike bio obložen senfom.
  7. Pripremljenu papriku rasporedite u čiste i sterilisane tegle. Kašikom je dobro pritisnite kako biste izbacili što više vazduha, a zatim tegle čvrsto zatvorite poklopcima.

Čuvajte ih na hladnom i tamnom mestu, zajedno sa ostalom zimnicom.

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 Video: Da li je zimnica zdrava

06:06
Da li je zimnica zdrava ili ne?  Izvor: Kurir televizija