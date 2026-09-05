Paprika u senfu je ukusna i kremasta zimnica koja se brzo priprema. Pogledajte jednostavan recept sa crvenom paprikom, senfom i sirćetom.
recept
Paprika u senfu za zimnicu: Kremasta, pikantna i spremna bez dugog kuvanja
- Paprika u senfu pravi se od crvene mesnate paprike, koja se kratko kuva u marinadi od sirćeta, šećera, soli, lovora i bibera.
- Kada se ohladi, paprika se meša sa senfom i uljem, pa dobija kremastu i blago pikantnu zimnicu.
- Gotova zimnica može da se služi kao salata, prilog uz meso ili dodatak sendvičima, a čuva se u sterilnim teglama na hladnom i tamnom mestu.
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Ako volite zimnicu koja se priprema jednostavnije od ajvara, a ipak ima bogat i pun ukus, paprika u senfu je recept koji vredi sačuvati. Crvena mesnata paprika kratko se kuva u aromatičnoj mešavini sirćeta, šećera, soli, lovora i bibera, a zatim se sjedinjuje sa senfom i uljem.
Rezultat je kremasta i blago pikantna zimnica koja može da se služi kao salata, prilog uz pečeno meso ili dodatak sendvičima i hladnim platama. Posebna prednost ovog recepta je što ne zahteva višesatno prženje ni komplikovanu pripremu.
Sastojci:
Foto: Kurir/T.M.
- 3 kg crvene mesnate paprike
- 250 ml vode
- 250 ml alkoholnog sirćeta od 9 odsto
- 2 kašike šećera
- 2 kašičice soli
- 2 lista lovora
- 10 do 15 zrna bibera
- 250 g senfa
- 125 ml ulja
Priprema:
Foto: Profimedia
- Paprike dobro operite, odstranite peteljke i semenke, pa ih isecite na tanje trake.
- U veću šerpu sipajte vodu i sirće, a zatim dodajte šećer, so, lovorov list i biber. Stavite na ringlu i sačekajte da tečnost provri.
- U ključalu marinadu dodajte polovinu pripremljene paprike i kuvajte oko deset minuta, uz povremeno mešanje. Paprika treba da omekša, ali da ne izgubi potpuno strukturu.
- Kada je gotova, izvadite je rešetkastom kašikom, dobro procedite i ostavite da se potpuno ohladi. U istu tečnost zatim dodajte preostalu polovinu paprike i ponovite postupak.
- Dok se paprika hladi, u većoj posudi pomešajte senf i ulje. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu, pa dodajte potpuno ohlađenu papriku.
- Sve pažljivo sjedinite kako bi svaki komad paprike bio obložen senfom.
- Pripremljenu papriku rasporedite u čiste i sterilisane tegle. Kašikom je dobro pritisnite kako biste izbacili što više vazduha, a zatim tegle čvrsto zatvorite poklopcima.
Čuvajte ih na hladnom i tamnom mestu, zajedno sa ostalom zimnicom.
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