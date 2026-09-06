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Prilikom pohovanja mesa u jaja stavite dve kapi limunovog soka. Iskusne domaćice tvrde da će na taj način korica biti hrskavija, a meso manje masno.

Po restoranskim kuhinjama ovaj trik prenosi se godinama, a rešava upravo ono što može da pokvari nedeljni ručak, masnu koricu koja posle nekoliko minuta omekša.

Pohovana šniclane mora da bude natopljena uljem. Rešenje se, prema ovom kuhinjskom triku, krije u sastojku koji gotovo svi već imaju kod kuće.

Zašto paniranje upija ulje i kako limun pomaže

Svima je poznata situacija: ispržite šnicle, poređate ih na tacnu, a dok postavite sto korica već postane mekana.

Često pomislimo da je problem u previše ulja, ali razlog može biti i to što se omotač oko mesa nije dovoljno brzo stegao.

Limunov sok Foto: Shutterstock

Tu pomažu dve kapi limunovog soka, a može poslužiti i malo običnog belog sirćeta, koje se dodaje u umućena jaja. Kiselina utiče na belance, pa ono može brže da se stegne tokom prženja.

Na taj način oko mesa se brže formira korica, dok sokovi ostaju unutra.

Kako da pohujete meso

Jaja umutite viljuškom i dodajte dve kapi limunovog soka. Meso zatim uvaljajte prvo u brašno, potom u jaja, pa u prezle i odmah stavite da se prži.

Važno je da meso pre pohovanja obrišete papirnim ubrusom, jer višak vode može da napravi paru i odvoji koricu od mesa.

Ulje treba dobro zagrejati. Ubacite mrvicu prezli – ako odmah zacvrči i podigne se na površinu, temperatura je odgovarajuća. U mlakom ulju pohovano meso upija mnogo više masnoće.

Par kapi limunovog soka za hrskavu koricu Foto: Andrey Khokhlov / Alamy / Profimedia

Ne poklapajte prženo meso

Još jedna česta greška je poklapanje šnicli nakon prženja. Para koja se tada stvara brzo omekšava koricu.

Pržene komade nemojte slagati jedan preko drugog. Najbolje je da ih poređate na rešetku kako bi para mogla da izlazi.

Takođe, nemojte pretrpavati tiganj. Ako stavite previše mesa odjednom, temperatura ulja će pasti, pa će korica postati mekana i masnija.

Ovaj trik možete probati sa piletinom, svinjetinom, ali i pohovanim tikvicama ili karfiolom.

Dve kapi limuna neće promeniti ukus, a mogu da pomognu da korica ostane lepša i hrskavija.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Pohovane tikvice