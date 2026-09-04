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Plus sajz influenserka Aleks Aspasija (31) iz Majamija, SAD, ponovo je pokrenula debatu o tome šta je još uvek „prirodno telo.“ Prema njenim rečima, Ozempik, plastične operacije i filteri na društvenim mrežama uništavaju sposobnost ljudi da prepoznaju realnost, a žene sa oblinama to najviše osećaju.

Ovako izgleda Aleks:

1/7 Vidi galeriju Aleks Aspasija je plus sajz model Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Tokom svojih putovanja po Evropi doživela je kontradiktorne reakcije okoline na svoj izgled. Navodno je iskusila sve, od divljenja i interesovanja do podsmeha i pokazivanja prstom. Neki žele da se slikaju s njom, drugi se okreću i smeju.

„Nazvali su me odvratnom,“ priznaje influenserka, dodajući da takve reakcije sada skoro smatra normalnim delom života (ne samo) onlajn. To vidi kao dokaz da diskusija o ženskom telu danas ide punom parom – možda čak i više nego što je potrebno.

„Smeta mi kako društvo oštro tretira plus sajz žene, iako se danas lepota često definiše veštačkim zahvatima,“ razmišlja Aleks. „U svetu punom Ozempika, AI i plastičnih operacija, mirno ću ostati debela i prirodna,“ tvrdi Aleks, ističući da se današnja lepota sve više pretvara u „proizvedeni proizvod.“ „Ženstvenost je Božja umetnost, a ne proizvodnja,“ kaže.