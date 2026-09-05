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Davno pre savremenog trenda takozvane superhrane, čuveni narodni prosvetiteljVasa Pelagić u svojoj čuvenoj knjizi "Narodni učitelj" pridavao je ogroman značaj namirnicama koje su bile prisutne u svakom domaćinstvu. Na samom vrhu te liste nalazila se jabuka, kojoj je namenjivao raznovrsne i danas prilično nesvakidašnje načine primene – od specifične zamene za kafu napravljene od sušenih plodova, preko soka sa aromatičnim biljem, pa sve do blago prevrelog napitka od divljih sorti.

Ipak, važno je uočiti jasnu granicu između narodnih predanja i savremene nauke. Iako su Pelagićevi zapisi dragoceno svedočanstvo naše tradicije, stara verovanja da ovi narodni eliksiri mogu izlečiti bolove u želucu, hronični kašalj, upale ili poremećaje sna ne smeju se smatrati zvaničnom medicinskom terapijom niti zamenu za odlazak lekaru.

Foto: Wikipedia

"Kafa" od sušene jabuke protiv nesanice i glavobolje

Među najinteresantnijim zapisima nalazi se recept za topli napitak od dehidrirane jabuke, za koji je Pelagić verovao da ublažava jaku kijavicu, glavobolju i nesanicu. Premda se u starim beleškama naziva "kafom", ovaj napitak ne sadrži kofein niti zrna kafe.

Sastojci: zrele jabuke

ključala voda Priprema:

Jabuke je potrebno narezati na izuzetno tanke kriške i ostaviti ih da se potpuno osuše. Kada oslobode svu vlagu, usitnjavaju se dok se ne dobije fini prah. Jedna mala kašičica ovog praha prelije se šoljom ključale vode i kratko odstoji.

Foto: Anil OGUZ / Alamy / Profimedia

Prema tradiciji, napitak se konzumirao ujutru i uveče po nekoliko dana. Danas ovaj recept može poslužiti kao ukusna i aromatična alternativa čaju, premda ne postoje naučne potvrde o njegovom lekovitom dejstvu na nesanicu.

Sok od jabuke sa mirođijom protiv kašlja

Još jedna neobična kombinacija u Pelagićevim beleškama namenjena je svima koji su se borili sa kašljem i stezanjem u grudima.

Sastojci: sok od jabuke

malo mirođije

malo šećera Priprema:

Sveže isceđenom soku od jabuke dodaju se prstohvat mirođije i sasvim mala količina šećera. Preporuka je bila da se uzima po jedna kašika tri puta na dan. Iako mlaki i prijatni napici mogu trenutno da ublaže iritaciju u grlu, ova mešavina nije lek za ozbiljne respiratorne tegobe. Svaki iznenadni ili jak bol u grudima zahteva hitnu proveru lekara i ne treba ga tretirati domaćim preparatima.

Foto: Shutterstock

Domaća šira od divljih plodova

Prosvetitelj je naročito cenio napitak od divljih jabuka, poznat kao domaća šira ili jabukovača, koji se dobijao procesom prirodne fermentacije.

Sastojci: divlje jabuke

hladna voda Priprema:

Cela kiselkasta divlja jabuka stavljala se u drvenu posudu ili bačvu, prelivala hladnom vodom i ostavljala da odstoji dok ne počne prirodno vrenje. Kako se tečnost trošila, posuda se dopunjavala svežom vodom, što je omogućavalo da se napitak koristi tokom čitave zime.

Pelagić je ovom napitku pripisivao moć da čisti krv, leči upalne procese i pomaže organima za varenje. Iako je fermentisana hrana danas predmet mnogih istraživanja zbog blagotvornog uticaja na mikrofloru, sastav i bezbednost ovakvih napitaka variraju, te se stare tvrdnje ne mogu uzimati kao apsolutne medicinske činjenice.

Vasa Pelagić Foto: Wikipedia

Tajna nutritivne vrednosti jabuke

U vreme kada je Pelagić stvarao, lekari i savremeni lekovi bili su teško dostupni većini stanovništva, zbog čega su se ljudi oslanjali na ono što im je priroda nudila. Jabuka sama po sebi jeste izuzetno bogata hranljivim materijama – sadrži obilje vode, dijetetska vlakna, vitamin C i rastvorljivi pektin.

Međutim, velika je razlika između hranljive namirnice koja prija organizmu i leka koji eliminše bolesti. Zbog toga ove recepte treba čuvati kao dragocen deo naše kulturne baštine i zanimljiv podsetnik na to kako su naši preci pronalazili maštovite načine da iskoriste darove prirode.

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