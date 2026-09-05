Slušaj vest

Ime Žuži Jelinek ostalo je upisano u istoriji bivše Jugoslavije kao sinonim za bezvremensku eleganciju, luksuz i vrhunsku modu. Oblačila je tadašnju društvenu elitu i suvereno vladala balkanskom modnom scenom. Međutim, iza sjaja pisti i raskošnih kreacija krila se opasna životna drama u kojoj se jedna od najvećih kreatorki naći oči u oči sa samim državnim vrhom.

Šezdesetih godina prošlog veka, prema njenim rečima,Josip Broz Tito želeo je da njen uticaj i kreativni kapacitet stavi pod državnu kontrolu. Ponudio joj je upravljanje velikim tekstilnim kombinatom "Teteks" u Tetovu, nudeći joj ogromna finansijska sredstva i moć. Za razliku od mnogih koji su pred predsednikom SFRJ bez pogovora poklekli, Žuži je neustrašivo odbila njegov plan.

Pogledajte u galeriji fotografije Josipa Broza Tita:

1/9 Vidi galeriju Josip Broz Tito Foto: Universal images group / Profimedia, Arhivske fotografije, Ustupljena fotografija, Vukotić media, KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Odbijanje maršala i pretnja logorom

Ovaj dramatični susret i razgovor sa Titom kreatorka je opisala u intervjuu koji je kasnije postao izuzetno popularan na društvenim mrežama:

"Maršal Tito me je pozvao, bila sam osuđena na Goli otok. Rekao mi je da će me uništiti. Ja sam 17 puta bila u Americi, bila sam u Indiji, u Kini, Japanu, južnoj Americi i južnoj Africi, svuda sam bila. Kad sam trebala da idem u Australiju trebala mi je viza iz Beograda i onda me je Tito pozvao da dođem kod njega u na razgovor, da zaboravim da živimo u komunističkoj zemlji i da ne mogu više da praviom revije po zemlji kao Žuži Jelinek nego da će mi dati jednu tvornicu u Tetovu i moram putovati o trošku te tvornice. Ja sam mu rekla "ne". Umetnici i svi modeli su moje delo i ja to ne dam, tako sam mu rekla, a on mi je rekao da će me onda uništiti. Bila sam glupa, pa sam rekla da me ne može uništiti jer govorim sedam jezika, znam da šijem i da se borim u životu. Onda sam bila osuđena na Goli otok, ali sam noć pre toga pobegla".

Bekstvo

Rediteljka i kreatorka shvatila je da su pretnje ozbiljne i da joj preti neposredna opasnost. U noći pre zakazanog hapšenja i deportacije na Goli otok, Žuži je donela sudbonosnu odluku. Napustila je svoj stan, celokupnu imovinu i uspešno izgrađenu karijeru kako bi sa decom prebegla u Švajcarsku. Ženeva je postala njen novi dom i početna tačka. Ipak, gubitak svega što je stvorila nije slomio njen duh. Žuži je u inostranstvu počela iz početka i ubrzo izgradila međunarodnu karijeru, postavši prepoznatljivo ime u svetskim modnim krugovima.

Foto: Printscreen/ Youtube

Povratak u domovinu i saradnja sa Jovankom Broz

Životna priča čuvene kreatorke dobila je nesvakidašnji preokret kada je sam Tito poslao poziv da se vrati u Jugoslaviju, uz garancije potpune lične bezbednosti. Nakon povratka iz egzila, žena koja je nekada morala da beži pred maršalovim gnevom postala je zvanična i omiljena modna dizajnerka prve dame, Jovanke Broz.

Tako je Žuži Jelinek u istoriji ostala zabeležena ne samo po raskošnim haljinama i glamuru već i po neustrašivom stavu, nesalomivom karakteru i nepokolebljivoj borbi za sopstvenu slobodu.

Pogledajte video: