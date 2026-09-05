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Dvadesetogodišnja Sofi Rejn sa Floride ostvarila je vrtoglavi finansijski uspeh prihodujući više od 43 miliona dolara godišnje putem platforme OnlyFans. Uprkos oprečnim reakcijama i oštrim kritikama, Sofi ne krije da je profitirala zahvaljujući provokativnim i eksplicitnim objavama, te ističe da je ponosna na postignuti rezultat.

Pažnju medija privukla je kada je na platformi X podelila cifru svog godišnjeg finansijskog izveštaja uz kratku poruku: „Zahvalna.“ Na opaske i debate o tome da li je treba smatrati modelom, odgovorila je potpuno ravnodušno:

"Možete me zvati kako god želite," napisala je Sofi, dodavši: "Smejaću se na putu do banke."

Pogledajte u galeriji fotografije Sofi Rejn:

1/8 Vidi galeriju Sofi Rejn je zvezda OnlyFansa Foto: printscreen/instagram/sophieraiin

U razgovoru za magazin People, istakla je da je negativni komentari uopšte ne pogađaju, već joj daju dodatnu snagu da napreduje.

"Svi ti ljudi koji me mrze i ostavljaju zlobne komentare su zapravo moj pokretač. To ih nervira bez ikakvog razloga. Oni me ne poznaju", objasnila je.

Anonimni donator

Pored brojnih kritičara, mlada devojka ima i vernu publiku. Najveći finansijski doprinos pružio joj je anonimni obožavalac pod imename Čarls, koji joj je u periodu od godinu dana uplatio skoro pet miliona dolara.

"Ne poznajem ga lično, ali komuniciramo mnogo," izjavila je Sofi, priznavši da ne želi da zalazi u godine svojih pretplatnika. "To je kao da pričam sa svojim dedom kada shvatim koliko su neki od njih stariji," dodala je kroz osmeh.

Ona ističe da ima snažnu podršku najbližih, iako su roditelji na početku bili veoma zabrinuti.

Sofi Rejn Foto: Instagram

"Nisam im odmah rekla šta radim. Kada su saznali, bili su uzrujani, ali sam im objasnila direktno: 'Postavljam sadržaj na mreži, ovo je moj posao. Možete me podržati ili ne, ali to je vaša odluka,'" prisetila se Sofi, dodajući da su na kraju svi prihvatili njen rad: "Bez obzira na sve, oni su moji roditelji i vole me."

Odrastala u nemaštini

Sofi je odrasla u skromnim uslovima, u religioznoj porodici koja je često koristila socijalnu pomoć. Iako njen sadašnji posao deluje u suprotnosti sa tradicionalnim odgojem, ona naglašava da nije izgubila veru.

"Gospod je vrlo oprostiv, a ja verujem da me je postavio ovde s razlogom. Da nije bilo suđeno, ne bih bila tu gde sam sada," rekla je ona.

Zbog ranije nemaštine, Sofi priznaje da i dalje pažljivo raspolaže novcem.

"Još uvek pokušavam da uštedim svaki dolar, jer sam tako odrasla," istakla je. Ipak, sebi je priuštila luksuzni Porsche GT3 RS, iznajmila vilu u Majamiju i odlučila da roditeljima kupi prvu nekretninu u njihovom vlasništvu.

Sofi Rejn Foto: printscreen/instagram/sophieraiin

"To će biti njihova prva kuća koju će posedovati i jako sam uzbuđena zbog toga. Jedino što sam želela jeste da pomognem svojoj porodici. Gledala sam ih kako se bore i to me motivisalo da promenim situaciju", izjavila je.

Pre ovog posla, Sofi je radila kao konobarica za minimalac. Presudni momenat bio je primer njene sestre Sijere, koja joj je pomogla da otvori profil i pokrene posao.

"Radila sam običan posao za minimalac, dok je ona zarađivala ogromne svote. Pomogla mi je da krenem, i od tada je sve eksplodiralo," zaključila je Sofi.

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