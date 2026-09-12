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Septembar je tradicionalno rezervisan za miris pečene paprike koji se širi našim krajevima, a iskusne domaćice već uveliko spremaju police u špajzu za najukusnije tegle. Iako su ajvar, pinđur i klasična turšija apsolutni vladari svake hladne sezone, ponekad je dobro uneti malo osveženja i isprobati nešto sasvim drugačije.

Stari mađarski recept za paprike u tegli predstavlja savršenu zimsku salatu koja se priprema veoma brzo, a njen specifičan, pikantan ukus osvojiće vas već pri prvom zalogaju i naterati vas da je spremate svake godine.

Sastojci

Za pripremu ove vrhunske salate neće vam biti potrebno mnogo vremena, a ni previše komplikovanih sastojaka koje je teško pronaći. Sve što vam treba za ovu pikantnu čaroliju verovatno već imate u svojoj kući ili možete nabaviti na prvoj lokalnoj pijaci. Tradicionalna zimnica Mađarica zahteva sledeće namirnice:

1 litar vinskog sirćeta

so i biber u zrnu po ukusu

1 kilogram paprike

očišćeni beli luk

seckani svež peršun

Zimnica Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Priprema

Sam postupak pripreme je izuzetno lak i brz. Najpre dobro operite paprike, pažljivo ih osušite, a potom svaku od njih presecite nožem. U dubljem tiganju zagrejte ulje i propržite pripremljene paprike oko 10 minuta kako bi blago omekšale. Nakon prženja, počnite sa slaganjem paprika u tegle u ravnomernim redovima.

Između svakog reda prženih paprika obavezno stavite sitno iseckani peršun, očišćeni beli luk, lovorov list, kao i so i biber po sopstvenom ukusu.

Kada se tegla napuni do samog vrha, prelijte poređane paprike uljem u kome su se pržile i ostavite ih da odstoje tačno jedan dan. Drugog dana, paprike u teglama zalijte vinskim sirćetom, a zatim ih hermetički zatvorite odgovarajućim poklopcima kako bi se očuvala svežina.

Najveća prednost ovog starog mađarskog recepta jeste u tome što ove paprike ne moraju da stoje nedeljama u špajzu da bi se ukiselile, već se mogu konzumirati odmah nakon zatvaranja.

(Kurir.rs/Žena)

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