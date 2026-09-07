Tiganj od livenog gvožda ne treba da se pere u mašini za pranje posuđa

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Za čišćenje zagorelih tiganja i lonaca nisu uvek potrebna skupa sredstva za čišćenje ili grube metalne četke. Jedan jednostavan trik uključuje samo dva sastojka koja mnogi već imaju u svojoj kuhinji, a to su so i limun.

Naime, oni mogu pomoći u uklanjanju tvrdokornih zagorelih ostataka hrane i masnoće. So i limun deluju na različite načine, a njihovom kombinacijom nastaje smesa kojom se naslage mogu lakše ukloniti sa određenih vrsta posuđa.

Zagorele naslage na tiganjima i loncima često nije jednostavno ukloniti običnim deterdžentom za pranje posuđa. Ostaci hrane i ulja tokom zagrevanja mogu se čvrsto zalepiti za površinu, a ako se posuđe tako koristi više puta, sloj može postajati sve tvrdokorniji.

Kako so i limun pomažu kod čišćenja?

U ovom triku so ima ulogu blagog sredstva za ribanje. Njena zrnca pomažu da se zagoreli ostaci odvoje od površine, dok kiselina iz limuna može pomoći da se naslage omekšaju kako bi ih bilo lakše ukloniti.

Limun i so su odlični za čišćenje zagorleog posuđa Foto: Riguel Dorta wizardofthelightphotography / Alamy / Profimedia

Upravo zato kombinacija soli i limuna može biti jednostavna alternativa nekim jačim sredstvima za čišćenje. Posuđe nakon čišćenja, naravno, treba temeljno isprati pre nego što se ponovo koristi za pripremu hrane.

Postupak traje svega nekoliko minuta

- Tiganj koji želite da očistite najpre treba da bude hladan i suv.

- Po površini pospite malo krupne soli, a zatim presecite limun na pola. Polovinom limuna lagano trljajte zagorele delove kružnim pokretima.

- Limunov sok će se pritom pomešati sa solju i stvoriti svojevrsnu pastu. Njome dve do tri minute lagano trljajte problematična mesta, a zatim tiganj dobro isperite toplom vodom, nakon čega će blistati danima.

- Ako su naslage starije i tvrdokornije, postupak se može ponoviti.

Ova kombinacija nije za svaki tiganj Foto: Shutterstock

Ne koristiti ovaj trik na svakom tiganju

Ipak, važno je ne koristiti ovaj trik na svakom tiganju koji imate kod kuće. So može izgrebati osetljive površine, dok limunska kiselina može negativno delovati na određene metale i zaštitne slojeve.

Ovakav način čišćenja može biti prikladniji za određene površine od nerđajućeg čelika, međutim i tada treba obratiti pažnju na završnu obradu posuđa i preporuke proizvođača. Poseban oprez potreban je kod posuđa od livenog gvožđa. Limunska kiselina može oštetiti njegov zaštitni sloj ako predugo ostane na površini.

(Kurir.rs/Zagreb.info)

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