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Ako je pravilno sačuvano, može se iskoristiti još nekoliko puta, ali koliko dugo će ostati pogodno za upotrebu zavisi pre svega od vrste hrane koju ste u njemu pripremali.

Ako ste pržili pohovano meso ili namirnice koje ostavljaju mnogo mrvica, najbolje je da isto ulje koristite još dva do tri puta. Kod prženja krompira i povrća može potrajati i četiri do šest korišćenja, pod uslovom da se nakon svake upotrebe dobro procedi i pravilno čuva.

Kako pravilno sačuvati ulje?
Nakon prženja potrebno je sačekati da se ulje potpuno ohladi. Zatim ga procedite kroz sitnu cediljku kako biste uklonili mrvice i ostatke hrane koji mogu ubrzati njegovo propadanje.

ceđenje ulja iz tiganja
Proceđeno ulje sipajte u čistu posudu koja se može dobro zatvoriti Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Proceđeno ulje sipajte u čistu posudu koja se može dobro zatvoriti i držite ga na tamnom i hladnom mestu.

Kako prepoznati da ulje više nije za upotrebu?
Broj korišćenja nije jedini pokazatelj kvaliteta. Pre ponovne upotrebe obratite pažnju na njegov izgled i miris.

Ako je ulje postalo veoma tamno, ima neprijatan miris ili podseća na užeglo, bolje ga je baciti. To su znaci da je izgubilo kvalitet i da više nije pogodno za prženje.

Za što dužu upotrebu, važno je i da se hrana prži na umerenoj temperaturi, jer pregrevanje ubrzava propadanje ulja.

(Kurir.rs/Najžena)

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