Ne morate da bacate ulje nakon jednog prženja: Evo koliko puta možete da ga koristite!
- Ulje ne mora da se baca posle jednog prženja, ako je pravilno sačuvano može da se koristi još nekoliko puta.
- Za pohovano meso preporučuju se još dva do tri korišćenja, a za krompir i povrće četiri do šest, uz obavezno ceđenje i čuvanje na hladnom i tamnom mestu.
- Ako ulje potamni, zamiriše na užeglo ili se pregreva tokom prženja, treba ga baciti jer više nije pogodno za upotrebu.
Ako je pravilno sačuvano, može se iskoristiti još nekoliko puta, ali koliko dugo će ostati pogodno za upotrebu zavisi pre svega od vrste hrane koju ste u njemu pripremali.
Ako ste pržili pohovano meso ili namirnice koje ostavljaju mnogo mrvica, najbolje je da isto ulje koristite još dva do tri puta. Kod prženja krompira i povrća može potrajati i četiri do šest korišćenja, pod uslovom da se nakon svake upotrebe dobro procedi i pravilno čuva.
Kako pravilno sačuvati ulje?
Nakon prženja potrebno je sačekati da se ulje potpuno ohladi. Zatim ga procedite kroz sitnu cediljku kako biste uklonili mrvice i ostatke hrane koji mogu ubrzati njegovo propadanje.
Proceđeno ulje sipajte u čistu posudu koja se može dobro zatvoriti i držite ga na tamnom i hladnom mestu.
Kako prepoznati da ulje više nije za upotrebu?
Broj korišćenja nije jedini pokazatelj kvaliteta. Pre ponovne upotrebe obratite pažnju na njegov izgled i miris.
Ako je ulje postalo veoma tamno, ima neprijatan miris ili podseća na užeglo, bolje ga je baciti. To su znaci da je izgubilo kvalitet i da više nije pogodno za prženje.
Za što dužu upotrebu, važno je i da se hrana prži na umerenoj temperaturi, jer pregrevanje ubrzava propadanje ulja.
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Evo kako da prepoznate pravo maslinovo ulje