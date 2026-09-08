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Mekano testo, sočne višnje i tanak sloj šećera u prahu - nekad je upravo najjednostavniji kolač najbolji izbor. Nema kuvanja fila, razvlačenja kora ni merenja na vagi: sastojke odmerite čašom, umutite i sipate u pleh.

Za ovu prilagođenu verziju koristite istu čašu od 200 ml.

Sastojci

Foto: Andrii Lysenko / Alamy / Profimedia

3 jaja

1 čaša šećera

1 kesica vanilin šećera

nešto više od pola čaše ulja

1 čaša jogurta, napunjena malo ispod vrha

2 čaše brašna, rastresito napunjene i poravnate

1 kesica praška za pecivo od 10 g

prstohvat soli

oko 2 čaše oceđenih višanja bez koštica

šećer u prahu za posipanje Priprema 1. Pripremite voće i rernu

Kolač sa višnjama posut šećerom u prahu Foto: Viktor Pravdica / Panthermedia / Profimedia

Višnje dobro ocedite. Zamrznute prethodno odmrznite i uklonite višak soka. Rernu zagrejte na 180 stepeni, a pleh obložite papirom za pečenje.

2. Umutite testo

Jaja, šećer i vanilin šećer mutite dok smesa ne posvetli. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko sjedinite. Umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju, bez dugog mućenja.

3. Dodajte višnje i ispecite

Sipajte testo u pleh i rasporedite višnje. Pecite oko 35–40 minuta, zavisno od rerne i debljine testa. Čačkalicom proverite deo bez voća: ako nema sirove smese, kolač je pečen.

Prohladite ga pre sečenja i pospite šećerom u prahu.

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