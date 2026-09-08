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Mekano testo, sočne višnje i tanak sloj šećera u prahu - nekad je upravo najjednostavniji kolač najbolji izbor. Nema kuvanja fila, razvlačenja kora ni merenja na vagi: sastojke odmerite čašom, umutite i sipate u pleh.

Za ovu prilagođenu verziju koristite istu čašu od 200 ml.

Sastojci

mućenje smese za kolač
Foto: Andrii Lysenko / Alamy / Profimedia

  • 3 jaja
  • 1 čaša šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • nešto više od pola čaše ulja
  • 1 čaša jogurta, napunjena malo ispod vrha
  • 2 čaše brašna, rastresito napunjene i poravnate
  • 1 kesica praška za pecivo od 10 g
  • prstohvat soli
  • oko 2 čaše oceđenih višanja bez koštica
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema

1. Pripremite voće i rernu

Kolač sa višnjama posut šećerom u prahu
Kolač sa višnjama posut šećerom u prahu Foto: Viktor Pravdica / Panthermedia / Profimedia

Višnje dobro ocedite. Zamrznute prethodno odmrznite i uklonite višak soka. Rernu zagrejte na 180 stepeni, a pleh obložite papirom za pečenje.

2. Umutite testo

Jaja, šećer i vanilin šećer mutite dok smesa ne posvetli. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko sjedinite. Umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju, bez dugog mućenja.

3. Dodajte višnje i ispecite

Sipajte testo u pleh i rasporedite višnje. Pecite oko 35–40 minuta, zavisno od rerne i debljine testa. Čačkalicom proverite deo bez voća: ako nema sirove smese, kolač je pečen.

Prohladite ga pre sečenja i pospite šećerom u prahu.

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 Video: Recept za lagani mlečni kolač

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Recept za lagani mlečni kolač Izvor: Instagram / pratikyemek.tarifleri