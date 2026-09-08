Kolač sa višnjama na čaše po bakinom receptu je nešto najlakše što ćete spremiti: Jednostavana poslastica za porodicu
Mekano testo, sočne višnje i tanak sloj šećera u prahu - nekad je upravo najjednostavniji kolač najbolji izbor. Nema kuvanja fila, razvlačenja kora ni merenja na vagi: sastojke odmerite čašom, umutite i sipate u pleh.
Za ovu prilagođenu verziju koristite istu čašu od 200 ml.
Sastojci
- 3 jaja
- 1 čaša šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- nešto više od pola čaše ulja
- 1 čaša jogurta, napunjena malo ispod vrha
- 2 čaše brašna, rastresito napunjene i poravnate
- 1 kesica praška za pecivo od 10 g
- prstohvat soli
- oko 2 čaše oceđenih višanja bez koštica
- šećer u prahu za posipanje
Priprema
1. Pripremite voće i rernu
Višnje dobro ocedite. Zamrznute prethodno odmrznite i uklonite višak soka. Rernu zagrejte na 180 stepeni, a pleh obložite papirom za pečenje.
2. Umutite testo
Jaja, šećer i vanilin šećer mutite dok smesa ne posvetli. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko sjedinite. Umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju, bez dugog mućenja.
3. Dodajte višnje i ispecite
Sipajte testo u pleh i rasporedite višnje. Pecite oko 35–40 minuta, zavisno od rerne i debljine testa. Čačkalicom proverite deo bez voća: ako nema sirove smese, kolač je pečen.
Prohladite ga pre sečenja i pospite šećerom u prahu.
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