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Većina nas dan započinje toplom, mirisnom kafom, a nakon što popijemo ovaj omiljeni napitak, talog koji ostane na dnu automatski završava u kanti za smeće. Međutim, stručnjaci i iskusne domaćice otkrivaju da na ovaj način zapravo bacate pravo malo blago za čišćenje kupatila.

Sve više ljudi koristi ovaj jednostavan trik: jednom nedeljno ubacuju iskorišćeni talog od kafe direktno u WC šolju! Možda zvuči neobično, ali ovaj prirodni materijal ima neverovatna svojstva koja mogu potpuno optimizovati higijenu vašeg kupatila. Ubacivanje taloga od kafe u kupatilu donosi nekoliko ključnih prednosti:

Neutrališe neprijatne mirise : Zahvaljujući svojim prirodnim svojstvima, kafa efikasno apsorbuje i neutrališe neprijatne mirise u WC šolji.

: Zahvaljujući svojim prirodnim svojstvima, kafa efikasno apsorbuje i neutrališe neprijatne mirise u WC šolji. Smanjuje osećaj vlage: Ako imate problem sa zagušljivim vazduhom u zatvorenom prostoru kupatila, talog može pomoći da se taj osećaj vlage ublaži.

Ako imate problem sa zagušljivim vazduhom u zatvorenom prostoru kupatila, talog može pomoći da se taj osećaj vlage ublaži. Pruža blagu, prijatnu aromu: Umesto jakih i zagušljivih hemijskih mirisa, kafa ostavlja suptilan i svež miris koji poboljšava celokupan ambijent.

Umesto jakih i zagušljivih hemijskih mirisa, kafa ostavlja suptilan i svež miris koji poboljšava celokupan ambijent. Odlična je ekološka alternativa: Ovo je izuzetno jeftina zamena za skupe sintetičke osveživače vazduha.

Čišćenje wc šolje talogom kafe Foto: Retouch man . / Panthermedia / Profimedia

Tajni saveznik cevi

Osim što uspešno uklanja neprijatne mirise, kafa može doneti značajne koristi i u održavanju samih cevi.

Njena specifična tekstura ima sposobnost da:

1. Povuče sitnu prljavštinu kroz odvod.

2. Pomogne u sprečavanju nakupljanja naslaga na površinama cevi.

3. Posluži kao odlična dopuna redovnom ispiranju vodom.

Ipak, budite oprezni! Iako je ovaj trik sjajan za svakodnevnu svežinu, on nikako ne može zameniti dubinsko čišćenje ili profesionalno tehničko održavanje vodovodne mreže. Ako imate ozbiljan problem ili kvar, i dalje će vam biti potrebna hemijska sredstva ili pomoć vodoinstalatera.

Foto: E.Westmacott / Alamy / Profimedia

Kako da izvučete maksimum iz ovog trika?

Kako biste dodatno pojačali efekat uklanjanja mirisa i osvežavanja, preporučuje se da talog od kafe kombinujete sa toplom vodom. Topla voda će pomoći da se oslobode sve korisne komponente i na taj način intenzivira njegov efekat.

(Kurir.rs/Žena)

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