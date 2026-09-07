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Nakon nekog vremena sva garderoba izgubi boju i počne da izgleda izbledelo, a to je posebno uočljivo kod tamnih i jarkih komada garderobe koje često peremo. Nemojte da brinete, postoji "trik" koji možete da primenite, pa da taj proces usporite.

Tokom narednog pranja veša, dodajte jednu kašiku soli u praznu pregradu mašine odnosno onu koju u tom trenutku ne koristite. Tokom pranja so će zajedno s vodom dospeti u bubanj. Ovaj jednostavan postupak koristi se kao način da se garderobi pomogne da duže zadrži svežiji izgled i intenzitet boje.

Kašika soli za čuvanje boje veša Foto: Shutterstock

Postoji i mogućnost da se so doda direktno u bubanj, pre nego što ubacite odeću. Ipak, ako želite isprobati ovaj trik, jednostavnija opcija je da je stavite u praznu pregradu veš-mašine.Ovaj "trik" može da bude posebno efikasan kod tamne garderobe i odeće intenzivnih boja koja se često pere. Ako želite da usporite proces gubljenja boje tkanine, možete i da razvrstavate pravilno veš i da ga perete na odgovarajućoj temperaturi, kao i da se pridržavate uputstva sa etikete.

VIDEO: Pranje veša