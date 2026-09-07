Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču

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Pojava debelog sloja leda u zamrzivaču čest je problem koji smanjuje dostupan prostor i ukazuje na to da aparat ne funkcioniše efikasno. Osnovni uzrok ove pojave leži u ulasku toplog i vlažnog vazduha iz prostorije u hladnu unutrašnjost rashladnog uređaja, gde se vlaga u dodiru sa niskim temperaturama brže kondenzuje i pretvara u ledene naslage.

Međutim, neadekvatno rukovanje vratima nije jedini razlog nakupljanja leda. Na ovaj problem utiču i drugi faktori, poput oštećenih delova, načina pakovanja namirnica ili unutrašnjih kvarova.

Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču Foto: Profimedia

Zaptivka i mehanizam vrata

Pravilno zatvaranje uređaja od ključnog je značaja za njegov rad. Čak i ako ostane minimalno odškrinut, zamrzivač neprekidno usisava topliji spoljašnji vazduh, što ubrzava stvaranje leda. Posebnu pažnju valja posvetiti gumenoj traci na vratima. Ako se na njoj nakupi prljavština, ako naprsne ili oslabi njeno prianjanje, doći će do stalne razmene toplog i hladnog vazduha. Periodično čišćenje i provera očuvanosti gume pomažu u sprečavanju ovih komplikacija.

Pravilno raspoređivanje namirnica

Punjenje unutrašnjosti do poslednjeg mesta ometa rad uređaja. Prenatrpanost i blokiranje ventilacionih otvora onemogućavaju ravnomerno strujanje hladnog vazduha. Usled toga nastaju varijacije u temperaturi, pa se u određenim delovima led stvara znatno brže. Da bi se to izbeglo, preporučuje se redovno izbacivanje namirnica kojima je prošao rok i organizovanje prostora tako da se omogući neometana cirkulacija vazduha.

Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču Foto: Profimedia

Kvar odvoda dovodi do stvaranja leda

Kod zamrzivača koji poseduju sisteme za automatsko otapanje, problem se može pojaviti usled začepljenja odvodne cevi kroz koju bi voda trebalo da otiče do isparivača. Kada se taj odvod zapuši mrvicama hrane ili ledom, tečnost se sakuplja na dnu komore i tamo ponovo zamrzava u čvrst sloj. Ukoliko proizvođač predviđa mogućnost samostalnog čišćenja, potrebno je isključiti uređaj iz struje, sačekati da se led istopi i očistiti odvodni kanal u skladu sa fabričkim uputstvom.

Kada je reč o tehničkom kvaru

Ukoliko su vrata ispravna, guma očuvana, a namirnice i odvod u redu, a naslage leda se uporno vraćaju, problem se verovatno nalazi u samom mehanizmu. Otkazivanje kompenzatora, grejača za odmrzavanje ili senzora temperature zahteva stručnu dijagnostiku. U takvim situacijama konstantno ručno otapanje predstavlja samo privremeno rešenje, pa je najsigurnije pozvati ovlašćeni servis kako bi se sprečio ozbiljniji kvar na aparatu.

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