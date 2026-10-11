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Jaja su savršen izbor za brz, zdrav i hranljiv doručak. Za pripremu je dovoljno samo nekoliko minuta, a varijacije na temu su razne – omlet, kajgana, kuvana... Svestrana su i zahvalna za eksperimentisanje, pa im možete dodavati šta želite. Najčešće su to slaninica ili povrće. Neko voli rovito žumance, neko hrskaviju opciju, a mnogi i ne znaju da prilikom prženja prave grešku, koja nije samo estetski problem.

Riznica proteina, energija, dugotrajan osećaj sitosti... Brojne su prednosti ove namirnice, iako se oko nje već dugo vode polemike, uglavnom zbog holesterola. Jednostavno, ukoliko ste zdravi i prijaju vam, nema razloga da izbegavate jaja, naročito za doručak, koji se smatra najvažnijim dnevnim obrokom. Međutim, nije svaki način pripreme dobar, a ljudi često prave grešku kada ih prave. Zašto?

So ne stavljajte na žumance Foto: Shutterstock

Ukoliko želite savršeno prženo jaje na oko, obratite pažnju na – so. Naravno, ukoliko je koristite. Naime, so nikada ne bi trebalo posipati direktno na žumance, tvrde stručnjaci za ovu oblast, a prenosi Bunte, jer će se po njemu stvoriti ružne mrlje.

Ako već koristite ovaj mineral, pospite ga na belance, i dobićete jelo kao iz kataloga.

Eksperti podsećaju i da jaja ne treba pržiti na najjačoj vatri, jer će u suprotnom zagoreti. Tiganj treba zagrejati na srednju temperaturu. Čim belance dostigne željenu boju, jaje se može prebaciti iz na tanjir (osim ako ne volite pečenije). Pored soli i bibera, možete koristiti i sveže začinsko bilje, koje će jelu dati poseban ukus.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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