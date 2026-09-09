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Ako ove godine želite da napravite apsolutnog šampiona među ajvarima, donosimo vam tajni recept hercegovačkih domaćica koji se prenosi s kolena na koleno. Ne samo da ćete dobiti savršen ukus, već ćete otkriti i genijalan trik za guljenje paprika koji štedi sate i sate mučenja u kuhinji!

Svi znamo koliko ljuštenje pečenih paprika može biti naporno i dosadno. Međutim, iskusne hercegovačke domaćice imaju jednostavan štos koji menja ceo tok pripreme ajvara.

Nakon što paprike operete i ispečete na roštilju ili u rerni na visokoj temperaturi od 250 stepeni, sve dok kožica ne dobije mehuriće i ne potamni, odmah ih stavite u plastične kese i dobro ih pokrijte sa nekoliko krpa.

Ovaj proces stvara efekat parenja pod sopstvenom toplotom. Paprike treba da ostanu tako zatvorene dok se ne prohlade. Kada ih otvorite, kora će bukvalno skliznuti sa njih – bez ikakvog natezanja i kidanja mesa paprike!

Sastojci za pravi domaći pečeni ajvar na hercegovački način

Ovo je recept po kojem Hercegovke prave dobar ajvar

15 kg rog paprika

7 kg patlidžana

1 glavica belog luka (češnjaka)

1,5 litara ulja

50 grama soli

50 grama šećera

1 kesica mlevenog bibera

50 ml esencije

Ljute papričice (po želji)

ajvar Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Priprema:

Priprema ovog ajvara traje dva dana, ali verujte – svaka sekunda truda se isplati!

Paprike operite i pecite na roštilju ili u rerni na 250 stepeni dok kožica ne pocrni. Patlidžane takođe operite i pecite na isti način ili u rerni oko 20 minuta.

Vruće paprike stavite u kese i pokrijte krpama. Kada se ohlade, lako im skinite kožicu. Patlidžane takođe ogulite. Nakon guljenja, paprike i patlidžane stavite u odvojene mrežaste kese i ostavite ih tokom cele noći da se dobro ocede. Ovo je ključno kako ajvar ne bi bio vodenast!

Sutradan, skinite paprike i patlidžane sa ceđenja i krupno ih sameljite na mašini za mlevenje mesa. U odgovarajuću veliku šerpu sipajte ulje. Kada se ulje zagreje, dodajte istovremeno mlevene paprike i patlidžane. Kuvajte na umerenoj vatri uz neprekidno mešanje po dnu posude kako smesa ne bi zagorela.

Nakon otprilike sat vremena kuvanja, u smesu dodajte sol, šećer i biber. Oko 30 minuta pre kraja kuvanja, u šerpu dodajte sitno seckani beli luk i ljute papričice (ako volite pikantan ukus).

Pred sam kraj kuvanja, umešajte esenciju. Ukupno vreme kuvanja mora biti minimalno dva sata.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Tajni sastojak za ajvar