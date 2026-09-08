Živite u stanu, a hoćete paprike kao sa smederevca? Ovaj trik iz rerne sprečava dim i haos, a kora se posle pečenja sama skida
- Paprike za ajvar mogu da se ispeku u rerni na papiru za pečenje, na 220°C, uz povremeno okretanje i pokrivanje posle pečenja.
- Za ukus sličan dimljenim paprikama preporučuje se gril tiganj ili električni roštilj, bez ulja i bez jakog mirisa u stanu.
Dolaskom jeseni i sezone ajvara, većina domaćica se suočava sa istim problemom – kako ispeći paprike ako nemate dvorište ili smederevac? Klasično pečenje na otvorenom plamenu daje najbolji ukus, ali u stanu to znači sate provetravanja i miris dima koji se zadržava danima.
Srećom, postoji način da paprike pripremite u rerni ili na ringli, a da zadrže pun ukus, aromu i vitamine.
Najbolji način da paprike pečete u stanu – bez dima i mirisa
Umesto direktnog pečenja na otvorenom plamenu, koristite rerne i posude koje čuvaju toplotu. Evo dva dokazana trika:
Pečenje u rerni na papiru za pečenje
- Operite paprike i dobro ih osušite.
- Pleh obložite papirom za pečenje – tako neće prskati sok.
- Poređajte paprike jednu do druge i pecite na 220°C dok ne pocrne.
- Povremeno ih okrenite da se ispeku ravnomerno.
Kada su gotove, stavite ih u veliku činiju i poklopite (ili u kesu) da se lakše oljušte.
Trik sa gril tiganjem za pečene paprike u stanu
Ako želite ukus sličan dimljenim paprikama, koristite gril tiganj ili električni roštilj. Paprike pecite na jakoj temperaturi bez ulja. Dobijaju lepe linije i aromu, ali bez jakog mirisa u stanu.
Kako da paprike ostanu pune vitamina?
Najčešća greška je predugo pečenje na previsokoj temperaturi. Tada paprike postanu suve i gube hranljive materije. Najbolje ih je peći kraće vreme na jakoj temperaturi i odmah poklopiti, kako bi zadržale sočnost i vitamine.
Čuvanje pečenih paprika – kao sveže i do zime
Pečene paprike možete odmah koristiti za salatu, pripremu ajvara ili ih ostaviti za zimnicu:
Očišćene paprike poređajte u tegle i prelijte slanom vodom.
Dodajte malo ulja na vrh da sprečite kvarenje.
Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
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