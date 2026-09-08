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Dolaskom jeseni i sezone ajvara, većina domaćica se suočava sa istim problemom – kako ispeći paprike ako nemate dvorište ili smederevac? Klasično pečenje na otvorenom plamenu daje najbolji ukus, ali u stanu to znači sate provetravanja i miris dima koji se zadržava danima.

Srećom, postoji način da paprike pripremite u rerni ili na ringli, a da zadrže pun ukus, aromu i vitamine.

Najbolji način da paprike pečete u stanu – bez dima i mirisa

Umesto direktnog pečenja na otvorenom plamenu, koristite rerne i posude koje čuvaju toplotu. Evo dva dokazana trika:

Pečene paprike Foto: Picture Partners / Alamy / Profimedia

Pečenje u rerni na papiru za pečenje Operite paprike i dobro ih osušite.

Pleh obložite papirom za pečenje – tako neće prskati sok.

Poređajte paprike jednu do druge i pecite na 220°C dok ne pocrne.

Povremeno ih okrenite da se ispeku ravnomerno.

Kada su gotove, stavite ih u veliku činiju i poklopite (ili u kesu) da se lakše oljušte.

Trik sa gril tiganjem za pečene paprike u stanu

Ako želite ukus sličan dimljenim paprikama, koristite gril tiganj ili električni roštilj. Paprike pecite na jakoj temperaturi bez ulja. Dobijaju lepe linije i aromu, ali bez jakog mirisa u stanu.

Pečene paprike Foto: Profimedia

Kako da paprike ostanu pune vitamina?

Najčešća greška je predugo pečenje na previsokoj temperaturi. Tada paprike postanu suve i gube hranljive materije. Najbolje ih je peći kraće vreme na jakoj temperaturi i odmah poklopiti, kako bi zadržale sočnost i vitamine.

Čuvanje pečenih paprika – kao sveže i do zime

Pečene paprike možete odmah koristiti za salatu, pripremu ajvara ili ih ostaviti za zimnicu:

Očišćene paprike poređajte u tegle i prelijte slanom vodom.

Dodajte malo ulja na vrh da sprečite kvarenje.

Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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