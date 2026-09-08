Slušaj vest

Dolaskom jeseni i sezone ajvara, većina domaćica se suočava sa istim problemom – kako ispeći paprike ako nemate dvorište ili smederevac? Klasično pečenje na otvorenom plamenu daje najbolji ukus, ali u stanu to znači sate provetravanja i miris dima koji se zadržava danima.

Srećom, postoji način da paprike pripremite u rerni ili na ringli, a da zadrže pun ukus, aromu i vitamine.

Najbolji način da paprike pečete u stanu – bez dima i mirisa

Umesto direktnog pečenja na otvorenom plamenu, koristite rerne i posude koje čuvaju toplotu. Evo dva dokazana trika:

pečene paprike
Pečene paprike Foto: Picture Partners / Alamy / Profimedia

Pečenje u rerni na papiru za pečenje

  • Operite paprike i dobro ih osušite.
  • Pleh obložite papirom za pečenje – tako neće prskati sok.
  • Poređajte paprike jednu do druge i pecite na 220°C dok ne pocrne.
  • Povremeno ih okrenite da se ispeku ravnomerno.

Kada su gotove, stavite ih u veliku činiju i poklopite (ili u kesu) da se lakše oljušte.

Trik sa gril tiganjem za pečene paprike u stanu

Ako želite ukus sličan dimljenim paprikama, koristite gril tiganj ili električni roštilj. Paprike pecite na jakoj temperaturi bez ulja. Dobijaju lepe linije i aromu, ali bez jakog mirisa u stanu.

paprike-2.jpg
Pečene paprike Foto: Profimedia

Kako da paprike ostanu pune vitamina?

Najčešća greška je predugo pečenje na previsokoj temperaturi. Tada paprike postanu suve i gube hranljive materije. Najbolje ih je peći kraće vreme na jakoj temperaturi i odmah poklopiti, kako bi zadržale sočnost i vitamine.

Čuvanje pečenih paprika – kao sveže i do zime

Pečene paprike možete odmah koristiti za salatu, pripremu ajvara ili ih ostaviti za zimnicu:

Očišćene paprike poređajte u tegle i prelijte slanom vodom.

Dodajte malo ulja na vrh da sprečite kvarenje.

Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

Ne propustiteŽenaRecept za beli ajvar koji svi traže: Malidžano osvaja ukusom domaćice širom Srbije
Beli ajvar odnosno malidžano od pečene zelene paprike i patlidžana u tegli
ZanimljivostiPravo poreklo reči ajvar nema veze sa paprikom: Evo kako je biser zimske srpske trpeze dobio ime
kuvanje ajvara
ŽenaSačuvaće zimnicu, nijedna tegla se neće pokvariti i ubuđati: Dodajte samo jedan sastojak iz kuhinje i mirna vam je glava cele zime
zimnica
ŽenaKoje paprike su najbolje za ajvar, a koje za sataraš i punjenje? Od odabira sorte mnogo zavisi kakav će ukus imati
Ajvar 6.jpg

 VIDEO: Prava mera za sočan ajvar

02:34
SRPSKE DOMAĆICE OTKRILE PRAVU MERU ZA SOČAN AJVAR! Kako su nas bake i majke učile, sad tako i mi pravimo, tajna je u veličini paprike Izvor: Kurir televizija