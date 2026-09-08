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Danima ste pažljivo dobijali onu savršenu preplanulu boju, vratili se sa mora preplanuli, a onda kao da je dovoljno nekoliko tuširanja da od nje ne ostane gotovo ništa. Iako ne postoji način da preplanuli ten sačuvamo zauvek, postoje trikovi kojima možemo da sprečimo dodatno isušivanje kože i učinimo da boja izgleda lepo i ujednačeno što duže.

Preplanulost nastaje povećanom proizvodnjom melanina kao odgovorom kože na UV zračenje, a zatim postepeno bledi kako se ćelije površinskog sloja kože prirodno obnavljaju. Zato cilj nakon letovanja nije da zaustavimo taj proces, jer to nije moguće, već da kožu održavamo hidriranom i izbegavamo sve što je nepotrebno isušuje i iritira.

Zaboravite na vrele i duge tuševe

Ako želite da sačuvate izgled preplanulog tena, prva promena počinje već pod tušem. Vrela voda može dodatno da isuši kožu, zato birajte mlaku i nemojte nepotrebno dugo ostajati pod njom.

Isto važi i za agresivne gelove za tuširanje. Bolji izbor su blage formule koje neće ostaviti onaj neprijatan osećaj zategnute kože čim izađete iz kupatila.

Zaboravite na vrelu vodu Foto: Shutterstock

Napravite pauzu od grubih pilinga

Nema potrebe da potpuno prestanete sa eksfolijacijom, ali odmah nakon povratka sa mora nije trenutak za svakodnevno ribanje kože grubim pilingom, četkama i rukavicama.

Posebno ako je koža posle sunca suva ili osetljiva, agresivno trljanje može dodatno da je iritira.

Kada piling ponovo uvedete u rutinu, neka bude blag i povremen.

Najvažniji trik dolazi odmah posle tuširanja

Ako ćete promeniti samo jednu stvar u svojoj rutini nakon letovanja, neka bude ova.

Nemojte potpuno osušiti telo nakon tuširanja. Kožu samo nežno tapkajte peškirom, ostavite je blago vlažnom i odmah nanesite bogat losion ili kremu za telo.

Hidratantni proizvod nanet na blago vlažnu kožu pomaže da se voda zadrži u njenom površinskom sloju, zbog čega ona ostaje mekša, zaglađenija i manje suva.

Ako vam je koža izrazito suva, preko kreme ili losiona na pojedine delove možete naneti i malo ulja za telo. Važan je redosled: prvo hidratacija, a zatim ulje koje može pomoći da se ona zadrži.

Hidratacija Foto: Shutterstock

Hidratacija nije potrebna samo kada se koža peruta

Jedna od najvećih grešaka jeste čekati da koža postane toliko suva da počne vidljivo da se peruta.

Posle letovanja mažite telo svakodnevno, čak i kada vam na prvi pogled ne deluje suvo. Ako je potrebno, hidratantni proizvod možete nanositi i dva puta dnevno.

Dobro hidrirana koža neće zaustaviti prirodno bledenje tena, ali će preplanulost izgledati lepše i ujednačenije dok traje.

SPF ne skidajte sa police čim se vratite sa mora

Kraj letovanja ne znači kraj zaštite od sunca.

Na delovima tela koji su i dalje izloženi UV zračenju nastavite da koristite zaštitu širokog spektra sa najmanje SPF 30. Krema za sunčanje neće učiniti da postojeći ten brže nestane, dok dodatno nezaštićeno sunčanje znači samo novo UV oštećenje kože.

Solarijum takođe nije način za bezbedno "održavanje" boje.

Ne zaboravite SPF Foto: Shutterstock

Ako želite da boja traje znatno duže, postoji jedan trik

Prirodna preplanulost će pre ili kasnije izbledeti i nijedna krema to ne može da spreči.

Ali njen izgled možete produžiti postepenim losionom za samopotamnjivanje. Umesto da čekate da boja potpuno nestane pa nanesete intenzivan proizvod, gradual self-tanner može postepeno da nadoknađuje boju dok prirodni ten bledi.

Rezultat može biti mnogo prirodniji, bez naglog prelaska iz preplanulog tena u potpuno svetlu kožu.

U tom slučaju ipak je potreban povremeni nežan piling kako se proizvod ne bi hvatao za suve delove kože i stvarao fleke.

Najjednostavnija rutina za nedelje nakon letovanja zato izgleda ovako: mlak i kratak tuš, bez agresivnog ribanja, nežno tapkanje peškirom, a zatim odmah na još blago vlažnu kožu bogat losion ili krema za telo.

Sunce će proći, a prirodna boja će neminovno početi da bledi. Ali uz dovoljno hidratacije i malo pažnje, ne mora da nestane baš sa prvim septembarskim tuširanjem.

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