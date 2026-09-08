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Nema goreg nego kada iz mašine izvadite tek opranu tamnu majicu ili pantalone i shvatite da su prekrivene beličastim tragovima. Prva pomisao je obično da veš nije dobro opran ili da je vreme za još jedan ciklus pranja, ali problem može da bude upravo suprotan - na tkanini je ostao deterdžent.

Ovakvi tragovi mogu da budu beli ili blago plavičasti, a ponekad tkanina na tom mestu deluje tvrđe ili kao da je prekrivena tankim voštanim slojem. Dobra vest je da zbog toga ne morate odmah da posežete za skupim sredstvima za uklanjanje fleka. Jedna stvar koju mnogi već imaju u kuhinji može da pomogne - alkoholno sirće.

Zašto deterdžent ostaje na odeći?

Jedan od čestih razloga krije se u načinu na koji punimo mašinu. Kada u bubanj naguramo previše garderobe, ostaje manje prostora da voda slobodno prolazi između komada odeće. Deterdžent tada može slabije da se ispere i da se zadrži u naborima tkanine.

Alkoholno sirće rešava problem sa belim flekama Foto: Profimedia

Problem je naročito primetan na tamnoj garderobi, na kojoj svetli tragovi odmah upadaju u oči.

Kako da skinete bele tragove sa odeće?

Jedan od načina je da napravite jednostavan rastvor od jedne šolje alkoholnog sirćeta i četvrtine šolje vode.

Odeću na kojoj su ostali tragovi stavite u rastvor, a deo na kojem se nalazi mrlja nežno protrljajte tkaninom o tkaninu. Zatim ostavite odevni predmet da odstoji oko sat vremena.

Nakon toga ga ponovo operite u mašini, ali ovog puta vodite računa da bubanj ne bude pretrpan.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Pranje veša