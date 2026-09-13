i to smo rešili

i to smo rešili

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Miris pečenih paprika početkom jeseni gotovo je nemoguće odvojiti od ajvara. Tegle se ređaju u ostavi, recepti prenose sa generacije na generaciju, a kada se jedna otvori, retko ostane samo na jednoj kašici. Jede se uz meso, sir, jaja, hleb ili jednostavno pravo iz tegle, pa nije čudno što se u sezoni zimnice često postavlja jedno pitanje – koliko ajvar zapravo ima kalorija i može li da utiče na kilažu?

Odgovor nije isti za svaki ajvar. Iako su pečene crvene paprike osnova tradicionalnog recepta, energetsku vrednost u velikoj meri određuju količina ulja, eventualni dodatak patlidžana i šećera, kao i odnos sastojaka. Zato dve tegle koje na prvi pogled izgledaju gotovo identično mogu da imaju prilično različite nutritivne vrednosti.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Podaci iz različitih nutritivnih baza pokazuju upravo to. Domaći ajvar sa manjom količinom ulja može imati oko 50 do 60 kalorija na 100 grama, dok bogatije verzije sa više ulja lako dostižu približno 100, pa i 120 kalorija na istu količinu. Jedna često korišćena nutritivna procena za klasičan ajvar iznosi oko 99 kalorija na 100 grama.

Da li ajvar goji?

Sam ajvar nije namirnica zbog koje ćemo automatski dobiti višak kilograma. Kao i kod gotovo svake hrane, važni su ukupna količina koju pojedemo i ostatak ishrane tokom dana.

Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Ako ajvar ima oko 100 kalorija na 100 grama, dve do tri kašike predstavljaju znatno manji energetski unos od cele porcije od 100 grama. Problem zato najčešće nije nekoliko kašika ajvara uz obrok, već ono što mu se pridruži – velika količina hleba, masni sirevi, suhomesnati proizvodi ili više porcija koje pojedemo ne obraćajući pažnju.

Najkaloričniji sastojak u ajvaru je ulje. Paprika je sama po sebi niskokalorično povrće, ali svaka veća količina ulja povećava energetsku vrednost gotovog namaza. Zbog toga domaći recept u kojem se ulje dodaje obilno može imati znatno više kalorija od proizvoda napravljenog sa manjom količinom masnoće.

Ako kupujete gotov ajvar, najprecizniji odgovor nalazi se na deklaraciji. Vrednosti mogu dosta da se razlikuju od proizvođača do proizvođača, pa nije dobro pretpostaviti da svaka tegla ima isti broj kalorija.

Šta zapravo dobijamo iz paprike?

Crvene paprike na pijaci pogodne za pripremu ajvara i zimnice Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Crvena paprika nije cenjena samo zbog ukusa. Sveža slatka crvena paprika jedan je od veoma dobrih prehrambenih izvora vitamina C. Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, pola šolje sveže crvene paprike sadrži oko 95 miligrama vitamina C, što je više nego u jednoj prosečnoj pomorandži.

Paprika sadrži i karotenoide, među kojima je beta-karoten, kao i druge biljne pigmente koji joj daju karakterističnu crvenu boju. U njoj se nalaze i određene količine vitamina B6, vitamina E i drugih mikronutrijenata.

ajvar Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Ipak, kada govorimo o ajvaru, važno je napraviti razliku između sveže paprike i gotovog proizvoda. Za pripremu ajvara paprika se peče, ljušti, melje, a zatim često dugo ukuvava. Vitamin C je osetljiv na toplotu, pa se njegov sadržaj termičkom obradom smanjuje. Istraživanja na crvenoj paprici pokazuju da način i trajanje pripreme mogu značajno da utiču na količinu vitamina C i drugih antioksidativnih jedinjenja koja ostaju u namirnici.

Koliko ajvara je razumna porcija?

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Ako vam je cilj da uživate u ajvaru bez velikog dodatka kalorija, mnogo više smisla ima obratiti pažnju na porciju nego potpuno ga izbaciti iz jelovnika. Nekoliko kašika uz glavni obrok može da donese mnogo ukusa, a da pritom ne predstavlja naročito veliki energetski unos.

S druge strane, lako je izgubiti osećaj za količinu kada se ajvar jede uz svež hleb. Tada kalorije iz samog ajvara često nisu najveći deo obroka, već se ukupan unos povećava upravo zbog kombinacije namaza i većih količina hleba ili drugih dodataka.

Za one koji vode računa o kalorijama najbolji izbor može biti ajvar sa većim procentom paprike i umerenijom količinom ulja. Kod kupovnih proizvoda dovoljno je uporediti deklaracije, posebno stavke koje se odnose na energetsku vrednost i masti.

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