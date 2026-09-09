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Preplanuli ten polako bledi, koferi su vraćeni na svoje mesto, ali jedan trag letovanja često ostaje mnogo duže - suva, gruba kosa bez sjaja koja se mrsi više nego pre odmora. Sunce, morska so, hlor iz bazena i često pranje tokom leta mogu da ostave posledice posebno na farbanoj, posvetljenoj i već oštećenoj kosi.

Dobra vest je da vam za oporavak nije nužno potrebna polica puna novih preparata. Mnogo više znači nekoliko nedelja doslednije i nežnije nege, uz privremeno odustajanje od svega što vlas dodatno isušuje.

1. Prvo uklonite ono što je ostalo na kosi

Ako ste tokom leta često bili u moru ili bazenu, na vlasima mogu da ostanu naslage minerala i proizvoda za stilizovanje. Povremeno pranje šamponom za dubinsko čišćenje može da pomogne da ih uklonite.

Ali ovde važi pravilo - više nije bolje. Takvi šamponi nisu namenjeni svakodnevnoj upotrebi jer prečesto korišćenje može dodatno da isuši već dehidriranu kosu.

Za redovno pranje bolji izbor je blag šampon, posebno ako vam je kosa trenutno suva i sklona lomljenju.

2. Regenerator sada nemojte preskakati

Ako ste navikli da regenerator koristite samo povremeno, posle leta je pravi trenutak da promenite naviku.

Nanosite ga prvenstveno na dužinu i krajeve, odnosno na delove kojima je najpotrebnije zaglađivanje. Regenerator smanjuje trenje između vlasi, olakšava raščešljavanje i može da smanji lomljenje prilikom češljanja.

Regenerator je obavezan Foto: Shutterstock

Jednom nedeljno možete da uvedete i intenzivniju hidratantnu masku, posebno ako je kosa posvetljena, farbana ili prirodno veoma suva.

3. Smanjite temperaturu fena i pegle

Jedna od najgorih stvari koje možete da uradite kosi već iscrpljenoj suncem i morem jeste da je odmah nastavite svakodnevno izlagati visokoj temperaturi.

Ako možete, nekoliko nedelja proredite korišćenje prese i figara, a fen držite na umerenoj temperaturi i ne približavajte ga previše vlasima.

Pre stilizovanja koristite proizvod namenjen zaštiti kose od toplote.

Smanjite temperaturu fena Foto: Shutterstock

I još nešto - mokru kosu nemojte grubo trljati peškirom. Nežno istisnite višak vode i pažljivo je raščešljajte, jer je mokra vlas podložnija istezanju i lomljenju.

4. Krajevi koji su se rascvetali ne mogu stvarno da se "zalepe"

Serumi, ulja i maske mogu privremeno da zaglade ispucale krajeve i učine da izgledaju urednije, ali ne mogu trajno da spoje vlas koja se već rascepila.

Ako su poslednjih nekoliko centimetara kose izrazito suvi, tanki i rascvetali, šišanje je najbrži način da kosa ponovo izgleda zdravije i punije.

Ne mora da bude velika promena frizure. Nekada je dovoljno skratiti samo oštećene krajeve.

5. Dajte kosi malo vremena

Najvažnije je ne očekivati da će jedna maska preko noći poništiti sve što su sunce, so i hlor radili nedeljama.

Skratite samo krajeve Foto: Profimedia

Kozmetički preparati mogu da poboljšaju hidrataciju, zaglade površinu vlasi, smanje mršenje i učine kosu sjajnijom, ali već ozbiljno oštećena vlas ne može biološki da se regeneriše kao koža, jer njen vidljivi deo nije živo tkivo.

Zato je najbolji postletnji plan zapravo vrlo jednostavan - nežno pranje, regenerator posle svakog pranja, maska jednom nedeljno, manje toplote i šišanje oštećenih krajeva.

A sledećeg leta oporavak možete početi još pre povratka sa mora: ispiranje kose običnom vodom odmah nakon kupanja, zaštita šeširom i kvašenje kose čistom vodom pre ulaska u bazen ili more mogu da smanje posledice koje ćete kasnije pokušavati da popravite.

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