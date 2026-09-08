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Kod kiselih krastavaca jedna greška može da promeni ceo rezultat.

Ako stavite premalo soli, fermentacija može krenuti u neželjenom smeru, dok previše soli može usporiti proces i napraviti preslan rasol.

Zato se iskusne domaćice ne oslanjaju samo na osećaj.

Za fermentisano povrće često se koristi rasol sa 20 do 30 grama soli na litar vode, u zavisnosti od vrste povrća i željenog rezultata.

Zlatna mera za početak

Za domaće fermentisane krastavce praktična mera je:

1 litar vode + oko 20–30 g soli.

Ako želite blaži rasol, ide se ka donjoj granici, dok se za tvrđe ili zahtevnije povrće može koristiti nešto jača koncentracija.

Kod tradicionalnih recepata mogu se naći i mere izražene kašikama, ali je vaga preciznija jer veličina kašike i krupnoća soli nisu uvek iste.

Kiseli krastavci Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Nije samo so važna

Krastavci moraju biti potpuno potopljeni.

Ako neki deo povrća ostane iznad rasola, povećava se mogućnost kvarenja.

Zato ih treba pritisnuti tako da ostanu ispod tečnosti.

Kod fermentacije se preporučuje i voda bez hlora ili prokuvana pa ohlađena voda, kao i so bez dodataka poput sredstava protiv zgrudnjavanja.

Kako da ostanu hrskavi?

Birajte manje, čvrste krastavce, posebno kornišone.

Dobro ih operite i složite u čistu teglu, a između možete dodati mirođiju, beli luk, biber, lovor ili druge začine po ukusu.

Najvažnije je da povrće bude potopljeno i da fermentacija ima odgovarajuće uslove.

Temperatura takođe igra ulogu – za fermentaciju povrća često se navodi oko 18–22 °C, uz nekoliko dana do više od nedelju dana, zavisno od vrste povrća i željenog ukusa.

kiseli krastavčići Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

A šta ako pravite krastavce sa sirćetom?

To je potpuno drugačiji postupak.

Kod klasične zimnice sa sirćetom ne koristi se isti odnos vode i soli kao kod prirodne fermentacije.

Zato nemojte mešati recepte.

Ako pravite fermentisane krastavce, držite se recepta za fermentaciju. Ako pravite zimnicu sa sirćetom i pasterizacijom, koristite provereni recept sa tačnim odnosom sirćeta, vode, soli i ostalih sastojaka.

Za domaći fermentisani rasol najvažnije je da zapamtite jednostavnu stvar: oko 20–30 grama soli na litar vode, potpuno potopljeni krastavci i čista tegla.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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