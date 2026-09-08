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Samohrana majka Mišel, iz škotskog grada Falkirka, bila je uverena da je konačno pronašla čoveka sa kojim će stvoriti porodicu. Kada je upoznala zgodnog kuvara Stjuarta Dafija, koji je tvrdio da je glavni šef kuhinje u luksuznom restoranu i brižan otac, činilo joj se da su joj se ostvarili svi snovi.

Međutim, tri godine kasnije otkrila je da je živela sa manipulatorom koji joj je ostavio dug od 24.000 funti, podizao kredite na njeno ime i godinama gradio mrežu laži.

Njena priča prikazana je u dokumentarnoj seriji „Love Cheat“ na Kanalu 4, koja je otkrila da je Stjuart prevario i drugu ženu sa kojom je kasnije bio u vezi.

Foto: Chanel 4 printsceen

Očarao ju je samopouzdanjem i pričama o bogatstvu

Mišel je postala samohrana majka ubrzo nakon prvog rođendana sina Džejmsa. Želela je stabilnu porodicu i partnera koji će biti ambiciozan i posvećen.

Stjuarta je upoznala na jednoj zabavi 2017. godine, gde ju je osvojio samopouzdanjem dok je pevao karaoke.

Tvrdio je da radi kao glavni kuvar u restoranu Rotunda i da je kuvao za zvezde poput Kejti Peri. Posebno ju je dirnulo što je i on imao ćerku iz prethodne veze.

„Bila sam presrećna što sam upoznala nekoga kome je porodica toliko važna“, ispričala je.

Foto: Chanel 4 printsceen

Veridba posle samo tri meseca

Na prvom zajedničkom odmoru na Tenerifima Stjuart joj je rekao da mu je banka zamrzla račun i zamolio je da mu pozajmi 300 funti.

Istog putovanja kleknuo je pred njom i zaprosio je prstenom vrednim 850 funti.

„Vrisnula sam od sreće i rekla da. Od slobodne žene do verenice za samo tri meseca“, prisetila se Mišel.

Njena majka Dženet priznaje da joj je sve delovalo veoma brzo, ali da je verovala kako je Stjuart savršen izbor.

Obećavao venčanje iz bajke i sopstveni bar

Nakon veridbe počeli su da planiraju luksuzno venčanje vredno 50.000 funti, za koje su odmah uplatili depozit od 5.000 funti.

Stjuart je tvrdio da raspolaže ogromnim nasledstvom koje mu je ostavio pokojni otac.

„Govorio je da ima stotine hiljada funti i da možemo da priuštimo sve što poželim“, rekla je Mišel.

Istovremeno su tražili veću kuću za zajednički život sa decom i planirali da prošire porodicu.

Foto: Chanel 4 printsceen

Prve sumnje pojavile su se zbog novca

Mišelina majka počela je da sumnja kada je Stjuart, navodno vrhunski kuvar italijanske kuhinje, napravio, kako kaže, „najgoru lazanju koju je ikada probala“.

Nedugo zatim ponovo ju je zamolio za novac, ovog puta 500 funti, uz isto objašnjenje da mu je račun blokiran.

Iako joj prethodni dug nije vratio, pristala je da mu pomogne.

U međuvremenu otvorio je bar pod nazivom Le Cure, dao otkaz u Rotundi i nastavio da ulaže novac za koji je tvrdio da dolazi iz nasledstva.

Okrenuo je Mišel protiv njene porodice

Kako su zahtevi za novcem postajali sve učestaliji, odnosi između Mišel i njene majke postali su sve gori.

Kada je Dženet odbila da mu pozajmi još novca, Stjuart je počeo da izbegava kontakt sa njom i uveravao Mišel da njena majka želi da ih razdvoji.

„Od svakodnevnih razgovora sa mamom došli smo do toga da gotovo nismo komunicirale“, rekla je Mišel.

Jedna laž razotkrila je sve

Prvi ozbiljan alarm stigao je kada je agent za nekretnine pozvao restoran Rotunda kako bi proverio Stjuartovu preporuku.

Tada su mu rekli da tamo nikada nije radio.

Kada ga je Mišel suočila sa tim, tvrdio je da su pozvali pogrešan restoran.

Iako je posumnjala, ubrzo je saznala da je trudna sa njihovom ćerkom Eli i odlučila da poveruje njegovim objašnjenjima.

Šokantno otkriće iza komode

Prava istina izašla je na videlo tek 2020. godine, kada je Mišel pomerila komodu u kući.

Iza nje su ispala desetine pisama banaka i poverilaca.

Foto: Chanel 4 printsceen

„Pozlilo mi je. Kreditne kartice, brzi krediti, račun u TSB banci otvoren na moje ime... Čak je i verenički prsten kupio kreditnom karticom koju je podigao na moje ime“, rekla je.

Ukupan dug iznosio je 24.000 funti, dok je dodatnih 14.000 funti ostalo za vraćanje zbog bara Le Cure.

„Nije bilo nikakvog nasledstva. Nije bio čovek za kog se predstavljao. Sve se srušilo.“

Mišel je odmah pozvala policiju.

Dok su policajci bili u njenoj kući, Stjuart joj je slao poruke u kojima je pretio da će sebi oduzeti život.

Detektiv Halid Abdulrahman rekao je da ovaj slučaj nije bio samo pitanje dugova.

„Mišel je bila žrtva porodičnog nasilja. Nasilje nije samo fizičko – ono može biti psihološko i finansijsko“, objasnio je.

I druga žena postala je njegova žrtva.

Posle raskida sa Mišel, Stjuart je započeo vezu sa drugom samohranom majkom, Natali, kojoj je takođe ukrao novac iz kasice.

I ona ga je prijavila policiji. Na kraju je uhapšen i optužen za prevaru počinjenu nad Mišel i krađu povezanu sa Natali.

Nakon što je priznao krivicu, osuđen je na 300 sati društveno korisnog rada, šest meseci elektronskog nadzora i trogodišnji nadzor službe za izvršenje sankcija.

Uz to, narednih 10 godina ne sme da kontaktira ni Mišel ni Natali.

„Najviše me boli ono što je uradio mojoj deci“

Iako je obnovila odnos sa majkom, Mišel kaže da je najveća rana ono što su njena deca preživela.

„Najviše mi slama srce to što je Stjuart Elin otac. Niko ne želi da njegovo dete ima lošeg oca. Džejms ga je obožavao, a danas vidim posledice koje je ostavio na njemu. Manipulisati mnome je jedno, ali manipulisati mojim sinom je korak predaleko“, rekla je Mišel.

Natali smatra da presuda nije donela pravu pravdu.

„Kako posle ovoga ponovo verovati ljudima? Jedino dobro što je proizašlo iz svega jeste prijateljstvo između mene i Mišel. Sada smo sestre povezane istom traumom“, poručila je.

(Kurir.rs/TheSun)