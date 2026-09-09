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Milovan Mića Stojanović ostao je upisan u istoriju jugoslovenske gastronomije kao čovek koji je čak četvrt veka bio Titov lični kuvar. Za to vreme pripremao je obroke za Josipa Broza Tita i nijednom nije bio zamenjen niti smenjen, što dovoljno govori o poverenju koje je uživao, ali i o njegovom kulinarskom umeću.

Ipak, Titova kuhinja bila je samo jedan deo njegove impresivne karijere. Stojanović je dva puta osvajao titulu svetskog šampiona u kuvanju, a tokom života ostavio je značajan trag u razvoju ugostiteljstva i turizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Kao diplomatski kuvar, imao je priliku da kuva za brojne državne i političke zvaničnike, ambasadore i druge poznate ličnosti.

Foto: Vladimir Šporčić, Priv

Njegovo ime vezuje se i za pojedine specijalitete koji su postali deo domaće gastronomske tradicije, među kojima je i čuvena Karađorđeva šnicla. Međutim, Mića nije svoje znanje čuvao samo za sebe. Naprotiv, rado je govorio o kuvanju, savetima i receptima, mada je, kao svaki vrhunski majstor, verovatno imao i poneki trik koji je ipak ostao njegova tajna.

Jedan od recepata koje je svojevremeno podelio sa čitaocima „Politike“ bio je i onaj za ajvar. Ako vas zanima kako je ovaj čuveni kuvar pripremao jedan od najpoznatijih domaćih specijaliteta, evo recepta koji je Mića Stojanović tada otkrio.

Foto: Vladimir Šporčić

Recept Titovog kuvara za najbolji ajvar

Sastojci:

10 kilograma paprika

3 kilograma plavog patlidžana

5 decilitra ulja

10 ljutih papričica

Priprema:

Paprike i patlidžan ispeći na plotni ili u rerni, oljuštiti, ukloniti semenke i samleti na mašini. Smesu posoliti i na vrelom ulju pržiti dok voda ne ispari, a onda dodati pola decilitra esencije.

Kada se ajvar sipa u tegle, odozgo se zalije vrelim uljem, poveže, a beli luk se po želji dodaje kasnije, pred služenje; u suprotnom ajvar od ovog sastojka može da prokisne u špajzu.

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