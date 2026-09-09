Majstor Mića 25 godina pravio ajvar za Tita: Odlučio da podeli svoj recept, a jedan sastojak nikad nije dodavao
- Milovan Mića Stojanović bio je Titov lični kuvar 25 godina i jedan od najpoznatijih majstora jugoslovenske gastronomije.
- Podelio je recept za ajvar: paprike i plavi patlidžan se peku, melju i prže dok voda ne ispari, a jedan sastojak nikada nije dodavao.
Milovan Mića Stojanović ostao je upisan u istoriju jugoslovenske gastronomije kao čovek koji je čak četvrt veka bio Titov lični kuvar. Za to vreme pripremao je obroke za Josipa Broza Tita i nijednom nije bio zamenjen niti smenjen, što dovoljno govori o poverenju koje je uživao, ali i o njegovom kulinarskom umeću.
Ipak, Titova kuhinja bila je samo jedan deo njegove impresivne karijere. Stojanović je dva puta osvajao titulu svetskog šampiona u kuvanju, a tokom života ostavio je značajan trag u razvoju ugostiteljstva i turizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Kao diplomatski kuvar, imao je priliku da kuva za brojne državne i političke zvaničnike, ambasadore i druge poznate ličnosti.
Njegovo ime vezuje se i za pojedine specijalitete koji su postali deo domaće gastronomske tradicije, među kojima je i čuvena Karađorđeva šnicla. Međutim, Mića nije svoje znanje čuvao samo za sebe. Naprotiv, rado je govorio o kuvanju, savetima i receptima, mada je, kao svaki vrhunski majstor, verovatno imao i poneki trik koji je ipak ostao njegova tajna.
Jedan od recepata koje je svojevremeno podelio sa čitaocima „Politike“ bio je i onaj za ajvar. Ako vas zanima kako je ovaj čuveni kuvar pripremao jedan od najpoznatijih domaćih specijaliteta, evo recepta koji je Mića Stojanović tada otkrio.
Recept Titovog kuvara za najbolji ajvar
Sastojci:
10 kilograma paprika
3 kilograma plavog patlidžana
5 decilitra ulja
10 ljutih papričica
Priprema:
Paprike i patlidžan ispeći na plotni ili u rerni, oljuštiti, ukloniti semenke i samleti na mašini. Smesu posoliti i na vrelom ulju pržiti dok voda ne ispari, a onda dodati pola decilitra esencije.
Kada se ajvar sipa u tegle, odozgo se zalije vrelim uljem, poveže, a beli luk se po želji dodaje kasnije, pred služenje; u suprotnom ajvar od ovog sastojka može da prokisne u špajzu.
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