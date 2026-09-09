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Kada se na međunarodnom izboru lepote predstavlja jedna zemlja, glamur je samo deo priče. Mnogo važnije postaje pitanje šta će takmičarka poneti sa sobom kao simbol mesta iz kojeg dolazi. Simona Manojlović odlučila je da Srbija u Vijetnamu ne bude predstavljena samo zastavom, već i motivom koji pripada njenom kulturnom i duhovnom nasleđu.

Na scenu je izašla u etno-stilizovanoj haljini nadahnutoj manastirom Mileševa, dok je u rukama držala srpsku zastavu i prikaz čuvenog Belog anđela.

Prizor je odmah privukao pažnju publike, a poseban ton čitavom nastupu dali su navijači iz Srbije koji su je dočekali ovacijama i zastavama.

Haljina koja nije bila samo modni detalj

Simonin prvi izlazak bio je osmišljen tako da u jednoj slici spoji nekoliko slojeva srpske tradicije.

Inspiracija je pronađena u Mileševi, jednom od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih manastira, a centralni simbol bila je freska Belog anđela. Umesto da se tradicija prenese doslovno, motivi su uklopljeni u savremenu kreaciju, pa je haljina dobila karakter modnog omaža srpskoj umetnosti.

Ornamenti sa elementima koji podsećaju na mileševsko nasleđe dali su kreaciji svečanost, ali bez utiska kostima. Upravo u tome je bila njena najveća snaga – da istorijski motiv izgleda prirodno na modernoj sceni.

Za izradu haljine bilo je zaduženo udruženje „Moje dve zlatne ruke“ Dragice Pejović.

Beli anđeo kao poruka, a ne samo simbol

Freska Belog anđela decenijama ima posebno mesto u domaćoj kulturi, ali se u Simoninom nastupu pojavila i kao poruka namenjena publici daleko od Srbije.

Ona je upravo to i naglasila:

- Noseći ovu haljinu, sa ponosom predstavljam deo kulturnog nasleđa Srbije i poruku da lepota, umetnost i mir povezuju ljude širom sveta – rekla je Simona.

Srbija kroz tradiciju, ne samo kroz glamur

Na velikim izborima lepote svaka takmičarka pokušava da ostavi jak prvi utisak, ali Simona je za to izabrala put koji nije počivao samo na raskošnoj garderobi.

Pogledajte u galeriji fotografije sa izbora za Mis gde je Simona ponela krunu:

1/9 Vidi galeriju Simona Manojlović nova Mis Srbije 2026 u MTS dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U njenom slučaju akcenat je stavljen na poreklo, kulturu i vizuelne simbole koji mogu da ispričaju priču o zemlji čak i publici koja o njoj ne zna mnogo.

Zato su srpska zastava, Beli anđeo i motivi Mileševe zajedno napravili mnogo snažniju sliku od klasičnog predstavljanja u večernjoj haljini.

Posebno upečatljiv bio je trenutak kada su se sa tribina pojavile zastave Srbije. Ovacije navijača dale su čitavom nastupu gotovo sportski naboj i pretvorile ga u jedno od emotivnijih Simoninih pojavljivanja na takmičenju.

Za završnicu sasvim drugačiji modni pravac

Nakon etno-stilizovanog izdanja, Simona je za završni izlazak odabrala elegantniji i glamurozniji pravac.

Finalnu kreaciju potpisala je Suzana Ostojić by Hera, pa je srpska predstavnica pokazala i sasvim drugačiju modnu stranu.

Na taj način njeno predstavljanje nije ostalo vezano za samo jedan stil. Prvi izlazak bio je posvećen tradiciji i identitetu, dok je završnica donela klasičniji večernji glamur.

Video: Simnona Manojlović preuzima krunu Mis Srbije