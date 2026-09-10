Slušaj vest

Merkuru Vagi ne donosi samo više razgovora jer ovaj tranzit pomaže da se ideje pretvore u konkretnije planove. Recimo, ako pregovarate o nečemu, može da dođe do dogovora, a neki bezazlen razgovor može da vam otvori nova vrata.

Merkur je planeta koja se u astrologiji povezuje s komunikacijom, razmišljanjem, učenjem i donošenjem odluka, dok Vaga donosi potrebu za ravnotežom, dogovorom i diplomatičnošću. Zbog toga ovaj tranzit može da bude posebno koristan za razgovore, pregovore, planiranje i rešavanje situacija koje su ranije delovale komplikovano.

Iako će svaki znak osetiti Merkur u Vagi na drugačiji način, tri se izdvajaju kao oni koji mogu da izvuku najviše koristi iz ovog perioda.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vage ovaj tranzit predstavlja posebno snažan period jer Merkur prolazi kroz njihov znak i stavlja u prvi plan komunikaciju, lični nastup, ideje i vidljivost. Moguće je da će mnogo lakše nego inače uspevati da artikulišu ono što žele, donesu odluke i drugima predstave svoje stavove na pravi način.

Ovo je odličan trenutak za razgovore o poslovnim dogovorima, pregovore i ugovore, ali i za sve situacije u kojima je važno ostaviti dobar utisak. Vage će primetiti da upravo kroz razgovor i razmenu ideja dolaze do novih prilika, kontakata ili rešenja koja su im potrebna.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizancima Merkur u Vagi aktivira polje povezano s kreativnošću, samoizražavanjem i uživanjem u intelektualnim razmenama, pa bi pred njima mogao da bude veoma inspirativan period. Posebno zadovoljstvo će im doneti pisanje, čitanje, razgovori, razmena ideja i kreativni projekti, a mogu da očekuju i konkretne rezultate.

Pred Blizancima je interesantna komunikacija s drugima, a samopouzdanje u izražavanju sopstvenih misli bi moglo da poraste. Ovo je odličan trenutak da se ideje koje su dugo bile samo u glavi konačno podele sa drugima ili pretvore u konkretan projekat.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Dok će neki znakovi Merkur u Vagi najviše osetiti kroz privatni život, Jarčevima se pažnja usmerava na karijeru, profesionalnu komunikaciju i planiranje budućnosti. Naročito će biti važni razgovori s nadređenima, kolegama ili poslovnim partnerima, koji otvaraju vrata za nove mogućnosti.

Ovo je period u kojem Jarčevi mogu mnogo da dobiju ako jasno predstave svoje ambicije i pokažu znanje koje poseduju. Merkur im pogoduje i kada je reč o učenju novih veština, usavršavanju i razvijanju profesionalnih sposobnosti, pa bi ono što sada nauče moglo da im koristi i na duže staze.

VIDEO: Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva