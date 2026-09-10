Od 10. septembra kockice počinju da se sklapaju: 3 znaka kojima će Merkur u Vagi biti posebno naklonjen
- Merkur od 10. do 30. septembra boravi u Vagi i podstiče dogovore, pregovore i jasnije planiranje.
- Najviše koristi od ovog tranzita mogu da imaju Vage, Blizanci i Jarčevi, svaki kroz drugačiju oblast života.
Merkuru Vagi ne donosi samo više razgovora jer ovaj tranzit pomaže da se ideje pretvore u konkretnije planove. Recimo, ako pregovarate o nečemu, može da dođe do dogovora, a neki bezazlen razgovor može da vam otvori nova vrata.
Merkur je planeta koja se u astrologiji povezuje s komunikacijom, razmišljanjem, učenjem i donošenjem odluka, dok Vaga donosi potrebu za ravnotežom, dogovorom i diplomatičnošću. Zbog toga ovaj tranzit može da bude posebno koristan za razgovore, pregovore, planiranje i rešavanje situacija koje su ranije delovale komplikovano.
Iako će svaki znak osetiti Merkur u Vagi na drugačiji način, tri se izdvajaju kao oni koji mogu da izvuku najviše koristi iz ovog perioda.
Vaga
Za Vage ovaj tranzit predstavlja posebno snažan period jer Merkur prolazi kroz njihov znak i stavlja u prvi plan komunikaciju, lični nastup, ideje i vidljivost. Moguće je da će mnogo lakše nego inače uspevati da artikulišu ono što žele, donesu odluke i drugima predstave svoje stavove na pravi način.
Ovo je odličan trenutak za razgovore o poslovnim dogovorima, pregovore i ugovore, ali i za sve situacije u kojima je važno ostaviti dobar utisak. Vage će primetiti da upravo kroz razgovor i razmenu ideja dolaze do novih prilika, kontakata ili rešenja koja su im potrebna.
Blizanci
Blizancima Merkur u Vagi aktivira polje povezano s kreativnošću, samoizražavanjem i uživanjem u intelektualnim razmenama, pa bi pred njima mogao da bude veoma inspirativan period. Posebno zadovoljstvo će im doneti pisanje, čitanje, razgovori, razmena ideja i kreativni projekti, a mogu da očekuju i konkretne rezultate.
Pred Blizancima je interesantna komunikacija s drugima, a samopouzdanje u izražavanju sopstvenih misli bi moglo da poraste. Ovo je odličan trenutak da se ideje koje su dugo bile samo u glavi konačno podele sa drugima ili pretvore u konkretan projekat.
Jarac
Dok će neki znakovi Merkur u Vagi najviše osetiti kroz privatni život, Jarčevima se pažnja usmerava na karijeru, profesionalnu komunikaciju i planiranje budućnosti. Naročito će biti važni razgovori s nadređenima, kolegama ili poslovnim partnerima, koji otvaraju vrata za nove mogućnosti.
Ovo je period u kojem Jarčevi mogu mnogo da dobiju ako jasno predstave svoje ambicije i pokažu znanje koje poseduju. Merkur im pogoduje i kada je reč o učenju novih veština, usavršavanju i razvijanju profesionalnih sposobnosti, pa bi ono što sada nauče moglo da im koristi i na duže staze.
(Kurir.rs/Glossy)
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