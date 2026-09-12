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Ljuske belog lukakoje najčešće završavaju u kanti za smeće mogu da imaju još jednu namenu. U kombinaciji sa sodom bikarbonom koriste se kao jednostavan kućni preparat za negu biljaka, ali i za uklanjanje neprijatnih mirisa u domu.

Ova kombinacija privukla je pažnju upravo zbog toga što koristi sastojke koje većina ljudi ima u kuhinji, a koji se mogu ponovo iskoristiti umesto da završe kao otpad.

Jedna od najčešćih primena jeste u bašti i saksijama. Miris belog luka može da odbija pojedine štetočine, uključujući lisne vaši i neke druge insekte, pa se ljuske koriste kao prirodna pomoć u zaštiti biljaka. Ipak, stručni izvori upozoravaju da efikasnost ovakvih prirodnih preparata može da zavisi od načina primene i koncentracije i da nisu zamena za proverene metode zaštite biljaka.

Ljuska belog luka Foto: Charlotte Lake / Panthermedia / Profimedia

Ljuske belog luka mogu da se dodaju i kompostu, odnosno zemljištu, gde se vremenom razgrađuju i postaju deo organske materije. Međutim, nije ih dobro posmatrati kao posebno snažno đubrivo, jer količina hranljivih materija koju ovakav dodatak obezbeđuje nije velika.

Soda bikarbona ima drugačiju ulogu

U baštovanstvu se koristi u pojedinim preparatima za pomoć protiv gljivičnih problema, ali sa njom treba biti oprezan. Prekomerna upotreba može dovesti do nakupljanja natrijuma u zemljištu i oštetiti biljke.

Ova kombinacija može da se koristi i u domaćinstvu. Soda bikarbona poznata je po tome što pomaže u neutralisanju neprijatnih mirisa, pa se može staviti u male posude na mestima gde se oni zadržavaju, poput prostora u blizini kante za smeće ili ispod sudopere.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Zbog jednostavnosti i niske cene, ponovno korišćenje ljuski belog luka predstavlja praktičan način da se kuhinjski otpad iskoristi u bašti i domaćinstvu. Ipak, kada je reč o biljkama, važno je ne preterivati sa sodom bikarbonom i imati na umu da prirodni preparati nisu uvek jednako efikasni protiv svih štetočina i bolesti.

(Kurir.rs/Blic)

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