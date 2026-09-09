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Svi mi volimo dobar domaći ručak, a pržena džigerica je pravi klasik na našim trpezama. Međutim, priprema ovog specijaliteta često se pretvori u kulinarsku noćnu moru jer meso može postati tvrdo, žilavo i neprijatno gorko. Srećom, iskusni kuvari imaju tajnu koja rešava ovaj večiti problem u samo jednoj sekundi.

Za razliku od dugotrajnog potapanja u kiselu vodu, mleko ili komplikovanih marinada koje zahtevaju sate čekanja, rešenje za savršeno meku džigericu zapravo se nalazi na vašoj polici u kuhinji. Možda zvuči potpuno suludo i kao kulinarski promašaj, ali sve što vam treba za ovaj preokret jeste običan kristal šećer.

Kako se priprema prava džigerica?

Trik je izuzetno jednostavan i brz. Neposredno pre nego što komade mesa spustite u vreo tiganj sa uljem, preko njih treba da pospete samo jedan jedini prstohvat ovog slatkog sastojka. Šećer deluje magično na teksturu jer opušta vlakna u mesu i sprečava da se ivice stvrdnu tokom termičke obrade.

Džigerica Foto: Shutterstock

Osim što garantuje neverovatnu mekoću koja se topi u ustima, ovaj postupak uspešno uklanja i onu specifičnu, neprijatnu gorčinu koja često kvari užitak. Šećer u malim količinama neće učiniti jelo slatkim, već će naprotiv naglasiti prirodne arome mesa i podići celo jelo na profesionalni nivo.

Koja količina je idealna?

Ipak, postoji jedno važno pravilo na koje morate obratiti pažnju kako ne biste upropastili ručak. Sa ovim sastojkom nikako ne treba preterivati, pa je minimalna količina od jednog prstohvata sasvim dovoljna za savršen efekat. Takođe, iskusni kulinari podsećaju da so nikako ne treba stavljati pre prženja, već je najbolje sačuvati je za sam kraj pripreme kako meso ne bi pustilo sokove i postalo suvo.

Isprobajte ovaj jednostavan trik već danas i uverite se sami zašto su čak i najveći skeptici promenili mišljenje nakon prvog zalogaja!

(Kurir.rs/Žena)

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