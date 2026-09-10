Bebina garderoba i pamučne pelene koje se suše napolju

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U Srbiji i danas opstaju brojna narodna verovanja vezana za bebe i malu decu, a jedno od češćih kaže da njihova garderoba ne bi trebalo da ostane napolju kada padne mrak. Starije generacije često su insistirale da se dečji veš unese u kuću pre večeri, ali se objašnjenje za takav običaj vremenom izgubilo.

Zbog toga je ono što je nekada verovatno imalo sasvim praktičnu svrhu danas često predstavljeno kao praznoverje. Ipak, iza saveta da se bebina garderoba ne ostavlja napolju tokom noći postoji logika koja se može povezati sa nekadašnjim načinom života i negom novorođenčadi.

Nekada su pamučne pelene morale stalno da budu suve

Bebina garderoba i pamučne pelene koje se suše napolju Foto: Mikhail Mishchenko / Alamy / Profimedia

Pre nego što su pelene za jednokratnu upotrebu postale uobičajene, bebe su povijane u pamučne pelene koje su se prale, sušile i ponovo koristile više puta dnevno. Upravo zbog toga bilo je važno da tkanina bude potpuno suva pre nego što ponovo dođe u dodir sa nežnom kožom deteta.

Tokom noći temperatura vazduha opada, relativna vlažnost raste, a na predmetima ostavljenim napolju može da se pojavi i rosa. Zbog toga se već osušen veš može ponovo ovlažiti, posebno ako ostane napolju do ranih jutarnjih sati.

U vreme kada nije bilo mašina za sušenje, centralnog grejanja ni savremenih higijenskih proizvoda, unošenje dečjeg veša pre mraka bilo je jednostavan način da se pelene i odeća sačuvaju suvim.

Vlažna sredina može da iritira bebinu kožu

Bebina garderoba i pamučne pelene koje se suše napolju Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Savremene medicinske preporuke potvrđuju da je održavanje predela pelena suvim važno za zaštitu kože. Dugotrajan kontakt sa vlagom, mokrom ili zaprljanom pelenom može da doprinese pojavi pelenskog osipa i iritacije. NHS zato savetuje često menjanje mokrih pelena i održavanje kože čistom i suvom.

To, međutim, ne znači da će bodi, majica ili čarapice koje su ostale na terasi tokom noći same po sebi izazvati problem. Ključno je da odeća ili pelena koja se stavlja na dete budu čiste i potpuno suve.

Od praktičnog saveta do narodnog verovanja

Bebina garderoba i pamučne pelene koje se suše napolju Foto: Eric Farrelly / Alamy / Profimedia

Kao i kod mnogih starih običaja, moguće je da se prvobitno praktično objašnjenje tokom generacija izgubilo. Ostalo je samo pravilo da „dečje stvari ne valja ostavljati napolju posle mraka“, dok su se uz njega u pojedinim krajevima nadovezivala različita narodna tumačenja.

Sa zdravstvenog stanovišta nema dokaza da mrak sam po sebi može da učini bebinu garderobu štetnom. Mnogo su važniji način pranja, potpuno sušenje, pravilno čuvanje odeće i izbegavanje vlage koja ostaje zarobljena u tkanini.

Zato ovaj običaj danas ne treba posmatrati kao strogo pravilo za roditelje, već kao ostatak vremena u kojem je očuvanje čistih i suvih pamučnih pelena zahtevalo mnogo više pažnje nego danas.

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