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I dok većina kupuje skupe hemijske preparate kako bi zaštitila zemljište od štetočina i bolesti, one najiskusnije domaćice posežu za jednim trikom iz kuhinje koji zlata vredi.

Sve što vam je potrebno jesu tri kašike mlevenog cimeta! Ovaj omiljeni jesenji začin, poznat po predivnom mirisu koji nas asocira na pite i tople napitke, zapravo je jedan od najmoćnijih prirodnih fungicida i antiseptika na svetu. Evo zašto je septembar ključan trenutak da ga pospete po svojoj bašti i saksijama.

Moćna odbrana od jesenjih gljivica i buđi

Sa dolaskom septembra, dani postaju kraći, noći hladnije, a vlažnost vazduha i zemljišta drastično raste. To je idealan teren za razvoj gljivica i bele buđi na površini zemlje. Ako sada pospete tri kašike cimeta po ugroženim mestima i lagano ih utrljate u površinski sloj, cimet će bukvalno "spaliti" spore gljivica i sprečiti ih da prezime u zemlji.

Prirodni štit za jesenju sadnju i orezivanje

Septembar je vreme kada sadimo jesenje cveće, lukovice koje će procvetati u proleće, ali i period kada orezujemo preostale biljke. Kada napravite rez na biljci, to mesto je kao otvorena rana podložna infekcijama. Pospite malo cimeta direktno na rez – on deluje kao prirodni jod koji zaceljuje ranu i ne dozvoljava patogenima da uđu u stablo.

Septembar je vreme kada sadimo jesenje cveće Foto: Marina Lohrbach / Panthermedia / Profimedia

Takođe, ako koren nove sadnice pre stavljanja u zemlju malo "isprskate" cimetom, biljka će se brže primiti i razviti snažan koren.

Stop za mrave, krtice i jesenje štetočine

Pre nego što zima zakuca na vrata, razni insekti i glodari grozničavo traže sklonište, a vaša rastresita i topla baštenska zemlja im je omiljena destinacija. Cimet ima izuzetno intenzivan miris koji mravima blokira receptore i onemogućava im kretanje, pa će u širokom luku zaobići vaše leje. Takođe, ovaj začin iritira sluzokožu krtica i miševa, pa tri kašike strateški posute oko korena najdražih biljaka deluju kao nevidljiva, mirisna ograda.

Kako se pravilno primenjuje?

Postupak ne može biti jednostavniji. Uzmite tri kašike čistog, mlevenog cimeta (bez dodatka šećera). Izaberite suv dan bez vetra. Ravnomerno ga pospite po površini zemlje oko biljaka koje želite da zaštitite ili ga direktno umešajte u zemlju gde planirate jesenju sadnju.

Zemlja će preko zime ostati zdrava, očišćena od štetočina, a vaša bašta će u proleće dočekati prve zrake sunca u punom sjaju!

(Kurir.rs/Žena)

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